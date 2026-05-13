Як зіграли Natus Vincere?

12 травня українська організація Natus Vincere провела один із ключових матчів групової стадії турніру IEM Atlanta 2026. У півфіналі верхньої сітки групи B команда зустрілася з GamerLegion у серії формату best-of-3. На кону стояв прямий вихід до плей-оф турніру, і NAVI змогли впоратися із завданням, хоча матч виявився значно складнішим, ніж очікувалося перед стартом зустрічі. 24 Канал проаналізував усі підсумки.

Дивіться також Як минув перший день IEM Atlanta 2026: усі результати українських команд

Перед грою фаворитом вважали саме NAVI. Команда підійшла до матчу після впевненої перемоги над Passion UA, а також уже мала успішний досвід гри проти GamerLegion у 2026 році. Раніше колективи зустрічалися на BLAST Rivals Spring 2026, де "Народжені перемагати" виграли серію з рахунком 2:0, як пригадали NAVI на своєму сайті.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Inferno

Серія проти GamerLegion стартувала на Inferno – виборі європейської команди. Однак саме тут NAVI показали найпереконливішу гру за весь матч. Колектив під керівництвом Aleksib практично повністю контролював карту, добре діяв у захисті та швидко зламав економіку суперника. Inferno завершилася розгромною перемогою NAVI з рахунком 13:4. Після такого старту здавалося, що матч може закінчитися швидкою перемогою української організації, пише HLTV.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ancient

Проте друга карта, Ancient, перетворилася на справжню катастрофу для NAVI. Це був уже вибір самої команди, але саме на власному піку колектив провалився майже в усіх компонентах гри. GamerLegion домінували з перших раундів, вигравши першу половину з рахунком 11:1. NAVI так і не змогли повернутися в матч, а карта завершилася принизливим рахунком 13:1 на користь GL.

Особливо яскраво на Ancient проявив себе гравець GamerLegion hypex, чия статистика та індивідуальні дії стали одними з головних тем обговорення серед фанатів Counter-Strike після матчу.

Mirage

Доля серії вирішувалася на Mirage. Третя карта вже вийшла значно більш рівною, але й нервовою. Команди постійно обмінювалися серіями раундів, а перевага переходила від однієї сторони до іншої. У вирішальні моменти NAVI все ж зіграли стабільніше та дотиснули суперника. Mirage завершилася з рахунком 13:11 на користь Natus Vincere, а сама серія виглядала як 2 – 1.

Перемога приємна, але матч був дуже напруженим – чесно кажучи, результат міг бути будь-яким. На карті Ancient нас добряче провчили, а на Inferno ми їм трохи насипали, хоча й не так сильно, як вони нам, а потім на Mirage все вирішувалося в останній момент. Приємно, але в якомусь сенсі було трохи дивно,

– прокоментував Міхай "⁠iM⁠" Іван з NAVI виданню HLTV.

Що далі для NAVI?

Завдяки цій перемозі NAVI офіційно гарантували собі місце у плей-оф IEM Atlanta 2026, як показують дані Liquipedia. Команда продовжує боротьбу за титул та проходить далі верхньою частиною сітки, що дає їй кращу позицію в турнірі та більше часу на підготовку до наступних матчів.

Для колективу це також важливий результат у контексті сезону 2026 року, оскільки NAVI залишаються однією з найсильніших команд світу та підтверджують статус претендента на великі титули.

Ні [у нас немає переваги над Astralis чи Legacy]. Ми мало не програли GamerLegion, хоча перемогли їх упевнено минулого разу. Я думаю, що найбільшим суперником для нас є ми самі, а не Astralis, не Legacy, навіть не Vitality, я б сказав,

– додав Міхай "⁠iM⁠" Іван у післяігровому інтерв'ю.

Що далі для GamerLegion?

Для GamerLegion поразка не стала кінцем турніру, але значно ускладнила шлях команди. Після програшу NAVI колектив опустився до нижньої сітки групи B, де тепер змушений боротися за виживання. Наступна невдача означатиме виліт з чемпіонату. Попри це, сама серія проти NAVI показала, що GamerLegion здатні нав'язувати боротьбу навіть топкомандам, особливо на власних картах.

NAVI проти GamerLegion на IEM Atlanta 2026: дивіться відео

Passion UA проти SINNERS

Того ж таки 12 травня на IEM Atlanta 2026 команда Passion UA провела матч нижньої сітки групи B проти SINNERS у форматі best-of-3. Це була гра на виживання – поразка означала завершення виступу на турнірі, тоді як переможець залишався в боротьбі за вихід до наступної стадії, пише bo3.gg.

Dust2

Серія вийшла напруженою, але загалом контрольованою з боку SINNERS. На стартовій карті Dust2 Passion UA змогли нав’язати боротьбу та взяли карту з рахунком 13:8, використовуючи сильні розіграші в атаці та стабільну гру українця Kvem, який тримав команду в матчі індивідуальними діями. Після цього здавалося, що український склад може закрити серію на свою користь, однак розвиток гри пішов у протилежний бік.

Mirage

На Mirage ініціативу повністю перехопили SINNERS. Вони краще адаптувалися до темпу суперника, виграли ключові клатчі та зламали економіку Passion UA. Результат 13:9 на користь SINNERS вирівняв серію та психологічно перевернув матч.

Overpass

Вирішальною стала Overpass, де SINNERS уже діяли впевнено і без провалів. Passion UA намагалися триматися за рахунок агресивних виходів та індивідуальних хайлайтів, але стабільності не вистачило. Карта завершилася 13:8 на користь SINNERS, а вся серія виглядає як 2 – 1.

Що далі для Passion UA?

Для Passion UA поразка означала завершення виступу на IEM Atlanta 2026, пише Dust2. Команда вибуває з турніру після серії нестабільних матчів, де були окремі сильні карти, але бракувало стабільності. Особливо показовим став провал на вирішальній карті, де команда не змогла втримати темп і адаптуватися до гри суперника після втрати Mirage.

Що далі для SINNERS?

У підсумку SINNERS виграли матч і залишилися в нижній сітці турніру, зберігши шанс пройти далі по стадії групи B. Для них це був робочий, але критично важливий результат – команда уникнула раннього вильоту та продовжує боротьбу.

Passion UA проти Sinners на IEM Atlanta 2026: дивіться відео

B8 проти BC.Game і s1mple

У цей же день відбувся матч нижньої сітки групи A між B8 і BC.Game – командами, які опинилися в ситуації, де будь-яка поразка означала виліт із турніру. Особливої ваги ця зустріч набуває для нас тому, що з одного боку ми маємо українську команду, а з іншого – українського гравця, легенду CS2 Олександра "s1mple" Костильєва у складі BC.Game.

Overpass

Серія проходила у форматі best-of-3. Першою картою стала Overpass, де B8 одразу задали високий темп і повністю зламали структуру гри суперника. BC.Game не змогли нав’язати стабільний захист, а ключові розіграші регулярно залишалися за українським складом. Після провальної першої половини B8 впевнено довели карту до перемоги, фактично забравши ініціативу в серії.

Mirage

Друга карта – Mirage – вже була більш конкурентною за рахунком, однак загальна картина гри не змінилася. BC.Game періодично вигравали окремі важливі раунди, включно з клатч-ситуаціями, де активну роль відігравав s1mple, але цього виявилося недостатньо для перелому темпу. B8 краще працювали як команда, стабільніше закривали ретейки та не дозволяли супернику розігнати економіку. У підсумку вони завершили карту і серію з рахунком 2:0, свідчать дані EGamersWorld.

Що далі для B8?

Після цієї перемоги B8 проходять далі по нижній сітці групи A і зберігають шанс вийти в плей-оф IEM Atlanta 2026. Для команди це важливий результат з точки зору турнірного виживання та рейтингових очок, оскільки вони продовжують боротьбу проти сильніших суперників у наступних раундах.

Що далі для BC.Game?

Для BC.Game поразка означає завершення виступу на турнірі. Команда вибуває з IEM Atlanta 2026 після невдалої серії в нижній сітці, попри окремі конкурентні відрізки гри та індивідуальні спалахи від s1mple.

B8 проти BC.GAME на IEM Atlanta 2026: дивіться відео

Вам також буде цікаво дізнатися: як зіграли інші команди?

Також відбулася низка інших матчів групової стадії в обох групах турніру.

Зокрема, Team Vitality дуже неочікувано програла росіянам з BetBoom Team (1:2) і впала в нижню сітку, де тепер зустрінеться з FaZe. Сама FaZe грала з paiN Gaming ще 11 травня, програвши їй з рахунком 0:2.

paiN Gaming після перемоги над FaZe грала 12 травня проти FUT і виграла з рахунком 2:1. Тепер вона зустрінеться з BetBoom Team.

NRG програли FaZe (0:2) і вибули з турніру, пише Dust2.

Liquid програли Astralis (0:2), але продовжать свій шлях. Liquid зустрінеться з GL, а Astralis гратиме проти SINNERS.

Дивіться також За кого вболівати на IEM Atlanta 2026 CS2 – всі українці, які виступлять на масштабному турнірі

Детальніше про IEM Atlanta 2026

IEM Atlanta 2026 – це один із турнірів серії Intel Extreme Masters у дисципліні Counter-Strike 2, який проходить під егідою ESL і входить до глобальної екосистеми ESL Pro Tour. Подія є частиною Tier-1 календаря і збирає топові команди світу у форматі LAN.

Турнір триває з 11 по 17 травня 2026 року і приймає матчі в Атланті, США, нагадує 24 Канал. Основною ареною виступає великий кіберспортивний майданчик, де відбуваються групова стадія та плей-оф. Формат передбачає участь 16 команд, які розподілені на дві групи з подвійною елімінацією. У кожній групі команди грають у верхній та нижній сітках, а найкращі проходять до плей-оф, де продовжують боротьбу за титул у стадії на вибування.

Призовий фонд турніру заявлений на рівні 1 000 000 доларів США, однак він поділений на дві частини – грошові виплати для гравців і клубні бонуси для організацій. Переможець отримує 125 000 доларів для гравців і додатково 170 000 доларів клубного бонусу, що робить загальну винагороду для організації значно більшою. Також виплати розподіляються аж до 16-го місця, що дозволяє навіть аутсайдерам отримувати частину призового фонду.

Формат групової стадії побудований на системі best-of-3 серій у верхній і нижній сітках. Команди, які виграють у верхній сітці, отримують перевагу в маршруті до плей-оф, тоді як ті, що падають у нижню, змушені грати матчі на виліт без права на помилку. До фінальної стадії проходить лише частина учасників, що робить кожну серію критично важливою вже з перших днів турніру.