Якими результатами завершилося протистояння українських команд на старті IEM Atlanta 2026?

Перший день турніру в Атланті став справжнім випробуванням для представників української кіберспортивної сцени. У центрі уваги опинилася зустріч між досвідченими Natus Vincere та амбітним новачком великих арен – Passion UA. 24 Канал проаналізував головне.

Цей матч був особливим ще й тому, що він став дебютним для Віктора "sdy" Оруджева у складі Passion UA. Команда, яка останнім часом стикалася з кадровими проблемами через візові питання та перехід ключових гравців, продемонструвала неймовірну жагу до перемоги на першій карті.

Anubis

На мапі Anubis гравці Passion UA приголомшили другу команду світу, захопивши лідерство з рахунком 9:3 за сторону захисту. Проте досвід NAVI взяв своє. Алексі "Aleksib" Віролайнен та його партнери змогли стабілізувати гру, перевести матч у овертайм і зрештою вирвати перемогу з рахунком 16:13 завдяки значно покращеній грі в атаці.

Це, мабуть, був один з найхаотичніших Anubis за останній час,

– прокоментувала команда Natus Vincere на своєму каналі в Telegram.

Далі на них чекала Mirage.

Mirage

Друга карта, Mirage, пройшла за повного домінування "Народжених перемагати". NAVI розгромили суперника з рахунком 13:4, відправивши Passion UA у нижню сітку турніру.

Підсумковий рахунок – 2:0 на користь NAVI, пише Dust2.

Змусили NAVI попрацювати, але цього не вистачило. Завтра наших хлопців чекає матч у нижній сітці IEM Atlanta,

– написали представники Passion UA за результатами зустрічі.

Як зіграла B8?

Не менш драматичним виявився поєдинок за участю українського колективу B8, який протистояв BetBoom. Початок серії був багатообіцяючим для українців: на карті Mirage вони здобули перемогу у напруженій боротьбі з рахунком 16:14.

Проте на наступних локаціях перевага перейшла до суперника. На мапах Nuke та Dust2 B8 поступилися з рахунками 8:13 та 5:13 відповідно, що призвело до поразки у серії з загальним результатом 1 – 2.

BC.Game проти Vitality

Окрему увагу привернув виступ легендарного Олександра "s1mple" Костилєва, який захищав кольори BC.Game у матчі проти Vitality. Попри те, що його команда програла серію з рахунком 0 – 2, сам Олександр показав феноменальний рівень гри на карті Dust2, завершивши її з рейтингом 1.62 та вражаючим показником убивств/смертей 28 – 13.

Матч запам'ятався і емоційним моментом: після того, як s1mple вдалося перемогти капітана Vitality Дана "apEX" Мадесклера, француз не стримав емоцій: "Це все, на що ти зараз здатний", – вигукнув лідер Vitality під час гри, яка врешті завершилася на користь європейського колективу з рахунком 13:7 на Mirage та 13:10 на Dust2.

Як завершили день інші команди?

Загалом, перший день в Атланті виявився вкрай невдалим для команд, що представляють Північну Америку або мають у складі гравців із цього регіону. FaZe, Liquid, NRG та M80 – усі вони зазнали поразок і тепер змушені виборювати право залишитися на турнірі у нижній сітці. Зокрема, FaZe не допомогли навіть чотири виграні пістолетні раунди у матчі проти бразильців з paiN, де вони поступилися на двох картах поспіль.

Що чекає далі?

Попереду на українські команди чекають вирішальні матчі за виживання. Passion UA зустрінеться з колективом SINNERS, а B8 спробує реабілітуватися у поєдинку проти BC.Game. NAVI ж продовжують рух верхньою сіткою, де їхнім наступним суперником стане GamerLegion.

Турнір Intel Extreme Masters Atlanta 2026 став одним із головних весняних чемпіонатів сезону Counter-Strike 2. Змагання проходять у американському місті Атланта з 11 по 17 травня 2026 року на арені Georgia World Congress Center.

Організатором виступає ESL, а турнір входить до серії Intel Extreme Masters та системи ESL Grand Slam Season 7. Загальний призовий фонд складає 1 мільйон доларів, причому кошти розділені між гравцями та клубами.

Переможець отримує 125 тисяч доларів для складу та ще 170 тисяч доларів клубного бонусу, пише GAMES.GG.

У турнірі беруть участь 16 команд. Серед них – Natus Vincere, Passion UA, B8, Team Vitality, Astralis, FaZe, Liquid, GamerLegion та інші. Формат традиційний для IEM: дві групи по вісім команд із double-elimination сіткою. Всі матчі групового етапу проходять у форматі Bo3. Переможці груп одразу виходять у півфінали, а команди, які посідають друге та третє місця, стартують у чвертьфіналі. Гранд-фінал проводиться у форматі Bo5, зазначає HLTV.

Коротко про успіхи NAVI, Passion UA та B8 з початку 2026 року

У 2026 році NAVI залишаються однією з найуспішніших команд світу у Counter-Strike 2. Колектив стабільно доходить до фінальних стадій великих LAN-турнірів і регулярно бореться за титули. Перед стартом IEM Atlanta команда вийшла у фінал BLAST Rivals Fort Worth, де поступилася Team Vitality. Саме Vitality зараз вважається головним конкурентом NAVI на світовій сцені. HLTV називає матчі між цими двома командами центральним протистоянням сезону.

NAVI у топах рейтингів

Особливу увагу привертає рейтинг HLTV. Станом на травень 2026 року NAVI перебувають на другому місці серед найкращих команд світу. Вище розташована лише Team Vitality, яка виграла кілька великих турнірів поспіль.

Друге місце означає, що NAVI стабільно набирають рейтингові очки завдяки перемогам над сильними суперниками та високим місцям на топових турнірах. Для української організації це підтвердження того, що команда залишається у світовій еліті CS2.

Passion UA ніяк не виб'ється в люди

Passion UA у 2026 році продовжує закріплюватися на міжнародній сцені. Організація, заснована українським футболістом Олександром Зінченком, активно бере участь у міжнародних турнірах та кваліфікаціях. Команда пробилася на IEM Atlanta через Americas Closed Qualifier, де двічі перемогла Wildcard. У фіналі кваліфікації Passion UA виграли з рахунком 2:0.

Водночас результати Passion UA у великих турнірах залишаються нестабільними. На IEM Kraków 2026 команда посіла лише 21 – 24 місця. Також колектив зазнав поразок від FURIA та B8 на IEM Rio 2026.

Попри це, Passion UA регулярно проходять на великі LAN-турніри та утримуються поблизу топ-40 світового рейтингу. Для молодої організації це вже серйозний прогрес, пише 24 Канал.

B8 має хороший сезон, але питання є

Команда B8 теж демонструє непоганий сезон. Український колектив у 2026 році вже встиг виступити на ESL Pro League Season 23, PGL Cluj-Napoca 2026 та IEM Kraków 2026. Найкращим результатом поки став вихід у топ-8 на PGL Bucharest 2026. Крім того, B8 здобули гучну перемогу над HEROIC на PGL Cluj-Napoca з рахунком 2:0. Після того матчу команда навіть тимчасово піднялася ближче до топ-15 рейтингу Valve Regional Standings, пише Liquipedia.

B8 зараз вважається однією з найнебезпечніших українських команд поза топовою світовою елітою. Колектив регулярно проходить на великі LAN-турніри та здатен створювати проблеми фаворитам.

2026 рік для українських команд

Загалом, 2026 рік для українського Counter-Strike складається досить сильно. NAVI продовжують боротьбу за титули найбільших турнірів світу, Passion UA закріплюються серед стабільних учасників великих чемпіонатів, а B8 дедалі частіше демонструють конкурентний рівень проти міжнародних складів.