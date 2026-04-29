Що отримали гравці, а що загубилося в процесі?

Карта Cache має давню й насичену історію: її першу версію для Counter-Strike: Source ще 2011 року створив ентузіаст під ніком Volcano. Через два роки до проєкту долучився інший відомий у спільноті автор – FMPONE, і разом вони випустили оновлену версію для CS:GO, яку одразу включили до операції Bravo. У 2014 році Valve офіційно додала Cache до пулу активних карт. Там вона протрималась аж до 2019 року, після чого була виведена для масштабного візуального переосмислення, пише Pley.

Повернення Cache в CS2 очікувалося з великим нетерпінням – особливо після того, як Valve минулого року викупила права на карту у її творця FMPONE. Коли ще до офіційного релізу карту додали до черги на майданчику FACEIT, сервіс зіткнувся з безпрецедентним напливом гравців, що навіть призвело до збоїв у роботі платформи.

Нова версія від Valve помітно відрізняється від тієї, що була на FMPONE у момент придбання, помітили в Dust2. Проте для ветеранів карта все одно лишається впізнаваною – ті ж локації в українській Прип'яті (з виглядом на Чорнобильську АЕС) і та ж сама тришляхова структура, яка традиційно винагороджує командну гру і стратегічне мислення.

У сьогоднішньому оновленні на нас чекає повернення класики. З поверненням, Cache! Досвідчені гравці на Cache відчують себе як вдома на знайомих локаціях,

– написали Valve на сторінці оголошення.

Варто також зазначити, що Cache з'явилася в CS2 одразу в кількох режимах: Competitive, Casual, Deathmatch і Retakes.

Агов, поверніть наше графіті!

Проте оновлення не обійшлося без суперечок. Спільнота одразу помітила зникнення культового графіті, присвяченого українському гравцю Олександру "s1mple" Костильєву, про що окремо пише видання Pley.



До та після: Valve видалила графіті, присвячене українському кіберспортсмену / Колаж 24 Каналу/Скриншоти Counter-Strike News

Цей малюнок на стіні з'явився на честь легендарного моменту з ESL One Cologne 2016 року, коли s1mple у ситуації один проти двох зістрибнув з платформи й вибив обох суперників з Fnatic двома влучними пострілами зі снайперської гвинтівки AWP без прицілювання. Той момент миттєво став легендою.

Сам s1mple відреагував на зникнення пам'ятного графіті спокійно. У своєму дописі в соціальній мережі X він назвав нову версію карти красивою, а у відповідь на питання фанатів про відсутній малюнок зауважив, що не переймається, адже бачить це зображення щодня – на власному тілі. Колись український гравець набив собі це графіті у вигляді татуювання на плечі, зберігши пам'ять про ключовий момент своєї кар'єри назавжди.

Інші графіті зникли ще раніше

Варто зазначити, що подібна доля спіткала й інші легендарні графіті в Counter-Strike. Наприклад, малюнок, присвячений Dosii з його знаменитою гранатою на PGL Major Krakow 2017, зник ще під час одного з оновлень CS2, а меморіал Fnatic на Dust 2 прибрали під час ремейку карти.

Водночас графіті на честь стрибкового ейса Coldzera на Mirage та легендарного знешкодження вогненної бомби Olofmeistera на Overpass досі залишаються на своїх місцях.

Це не єдині виправлення карт

Разом із Cache оновлення також зачепило кілька інших карт, пише HLTV:

На Dust II відкрили приховану точку стрибка в зоні Mid Box.

В Office увімкнули колізію для брезенту біля СТ-спауну.

Stronghold і Poseidon отримали свіжі версії з майстерні спільноти.

Крім того, розробники внесли дрібні правки до анімацій Animgraph 2, виправили поведінку ножів Talon і Karambit під час знешкодження бомби, а також підправили звуковий мікс і усунули кілька технічних помилок.