Яку карту можуть повернути до змагального пулу?

Сьогодні доля мапи Cache є однією з найбільш обговорюваних тем у спільноті Counter-Strike 2. Попри те, що ця локація офіційно ще не представлена у режимі Matchmaking від Valve, вона доступна для ознайомлення. Оригінальний дизайнер карти Шон "FMPONE" Снеллінг провів масштабну роботу з перенесення та повної перебудови локації на рушії Source 2, пише Pley.

Дивіться також Кіберспортсмен каже, що відмова від TikTok покращила результати його гри

Цей ремейк побачив світ у Майстерні Steam 3 березня 2025 року. З того часу з'явилася інформація, що компанія Valve викупила права на мапу у розробника, що свідчить про серйозні наміри щодо її майбутнього. Подібний шлях раніше пройшла мапа Anubis, яку також спочатку створили учасники спільноти, а згодом вона стала частиною офіційного переліку Active Duty.

Особливу увагу привертає місце дії локації. Події на мапі розгортаються у місті Прип'ять, безпосередньо в зоні відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції. У новій версії для CS2 FMPONE приділив багато уваги деталізації навколишнього середовища, щоб воно максимально відповідало реальним прототипам. Наприклад, з позиції появи терористів тепер чітко видно саму Чорнобильську АЕС, а навколишні будівлі та паркани відтворюють архітектурні особливості реальної зони відчуження.

Чому саме ця карта?

Саме географічна прив'язка стала основою для найгучнішої теорії серед гравців. Спільнота припускає, що офіційний реліз мапи може відбутися 26 квітня 2026 року. Ця дата має символічне значення, оскільки вона знаменує 40-річчя з моменту аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася у 1986 році.

Олії у вогонь підливає і активність офіційного акаунту CS2 у мережі X, де останніми місяцями з'являвся контент, пов'язаний із цією тематикою.

Оскільки Cache знаходиться на стадії тестування у Майстерні вже понад рік, багато хто вірить, що Valve приурочить оновлення пулу мап саме до цієї річниці.

Інші варіанти

Проте історичні дані розробників свідчать про інший можливий сценарій. Аналіз останніх п'яти ротацій мап показує чітку закономірність: Valve оновлює змагальний набір Active Duty одразу після завершення великих турнірів серії Major.

Наприклад, у січні 2026 року мапа Anubis замінила Train після завершення StarLadder Budapest Major у грудні 2025 року.

У липні 2025 року Overpass замінила Anubis після завершення BLAST Austin Major у червні того ж року.

На початку 2025 року, у січні, відбулася заміна Vertigo на Train після грудневого турніру Perfect World Shanghai Major.

Раніше, у квітні 2024 року, легендарна Dust 2 витіснила Overpass після PGL Copenhagen Major.

А у листопаді 2022 року Anubis уперше потрапила до пулу, замінивши Dust 2 після завершення IEM Rio Major.

Беручи до уваги цей досвід, наступним вікном для змін може стати період після завершення IEM Cologne, який має розпочатися 2 червня 2026 року. Це суперечить теорії про квітневий реліз на річницю Чорнобильської трагедії, але повністю відповідає стратегії Valve за останні роки.

Де зараз пограти на Cache?

Творець мапи застерігає гравців від надмірних очікувань щодо її поточної якості. У своїх соціальних мережах він зазначив, що поточна версія є незавершеною у прямому сенсі цього слова. Це означає, що розробникам ще потрібно провести багато тестів на наявність помилок та оптимізувати продуктивність, перш ніж локація стане придатною для змагань найвищого рівня.

Наразі Cache доступна для гри на сторонніх платформах, таких як FACEIT, та на приватних серверах.

Cache на FACEIT

Офіційний старт восьмого сезону на платформі FACEIT, який відбувся 22 квітня 2026 року, став знаковою подією для всієї спільноти Counter-Strike. Головною новиною стало включення карти Cache до основного набору карт для пошуку матчів. Це рішення було прийняте за результатами відкритого голосування, де користувачі обирали між Cache, Vertigo та Train. У підсумку Cache здобула переконливу перемогу, отримавши 148 840 голосів. Відтепер результати матчів на цій локації безпосередньо впливають на рейтинг ELO гравців, як і на будь-якій іншій офіційній карті платформи, пише Dust2.

Однак неймовірний рівень очікувань призвів до серйозних випробувань для технічної бази FACEIT. У момент запуску оновлення система зафіксувала понад 360 000 запитів на хвилину, що спричинило тимчасову зупинку черг. Ком'юніті-менеджер платформи, відомий під ніком Darwin, зазначив, що цей реліз буквально стер усі попередні рекорди активності. Величезна кількість гравців одночасно намагалася зайти в систему, щоб першими випробувати оновлений набір карт у змагальному режимі.