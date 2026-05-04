Як Vitality перемогли NAVI?

Гранд-фінал престижного турніру BLAST Rivals Season 1 завершився тріумфом команди Vitality, яка впевнено обіграла Natus Vincere з рахунком 3 – 0. Попри "сухий" результат за картами, боротьба була надзвичайно напруженою, а перші дві локації тримали вболівальників у напрузі до останнього раунду, пише 24 Канал.

Дивіться також Піднятися з дна: NAVI креативно представили форму для Чемпіонату світу з кіберспорту

Nuke

Усе розпочалося на карті Nuke, де українська організація продемонструвала феноменальний старт, повівши в рахунку 11 – 0. Для Vitality це був справжній шок, адже раніше на великих турнірах у CS2 вони ніколи не віддавали супернику таку кількість раундів поспіль.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Проте колектив під керівництвом досвідченого Дена "apEX" Мадесклера продемонстрував залізну витримку. Капітан Vitality пізніше зізнався на сцені, що обрав Nuke свідомо:

Я вибрав Nuke, бо знав, що вони робитимуть за сторону атаки,

– сказав він.

Завдяки майстерному використанню гранат та постійному прострілу димів на вулиці, Vitality змогли повністю паралізувати дії опонентів у захисті, пише HLTV. Ключову роль у цьому поверненні зіграли індивідуальні дії Робіна "ropz" Коля, Матьє "ZywOo" Ербо та Вільяма "mezii" Меррімана, які виграли серію критично важливих клатчів 1 в 1. Показово, що до початку фіналу ropz не виграв жодного клатчу на івенті у Форт-Ворті, проте за три карти вирішальної зустрічі він здобув 7 таких перемог.

Anubis

На другій карті, Anubis, ситуація частково повторилася. Natus Vincere знову були за крок від перемоги, ведучи в рахунку 11 – 9, проте Vitality вчасно зібралися та виграли чотири раунди поспіль, закривши мапу 13 – 11.

Dust2

Лише на Dust2 домінування Vitality стало безапеляційним: ZywOo повністю взяв гру під свій контроль, що дозволило завершити поєдинок з розгромним рахунком 13 – 3.

Статистика свідчить про справжнє прокляття для "народжених перемагати": NAVI програли вже 12 карт поспіль проти Vitality в серії, що триває майже два роки, починаючи з фіналу IEM Cologne 2024.

Головні моменти зустрічі NAVI та Vitality: дивіться відео

Vitality домінують у світі CS2

Ця перемога принесла Vitality п'ятий титул поспіль, повторивши їхній успіх 2025 року. Наразі переможна серія команди у плей-оф налічує 28 карт поспіль, за даними Pley. Це другий результат в історії професійної сцени після легендарного шведського складу Ninjas in Pyjamas, які у 2012 – 2013 роках змогли виграти 36 карт у плей-оф поспіль.

Для порівняння, інші епохальні команди мали значно скромніші показники: fnatic зупинилися на позначці 15 карт, а Liquid та Natus Vincere в інший період свого домінування мали серії по 11 переможних карт.

Тріумф європейського колективу виглядає ще більш вражаючим з огляду на втому гравців. В інтерв'ю після матчу Шахар "flameZ" Шушан відверто зізнався, що команда виснажена:

Так, [це наш мінімум]. Я думаю, що інші команди теж, бо Rio було зовсім поруч. Я думаю, в Атланті наш рівень може впасти ще на кілька сантиметрів нижче, зараз ми йдемо у відпустку. В Атланті у NAVI буде хороша можливість [перемогти нас],

– каже Шушан.

Гравець також додав, що за п'ять днів до турніру в грі змінилися механіки стрільби та руху, через що вони почувалися "повними нубами", але все одно змогли перемогти.

Майже ніяких тренувань

Робін "ropz" Коль в інтерв'ю аналітику Торину (Duncan "Thorin" Shields) розкрив ще одну сенсаційну деталь:

Ми не тренувалися до цього івенту. Нам вдалося втиснути лише два тренування під час медіа-дня, але це було все,

– сказав ropz.

Попри відсутність повноцінної підготовки, саме ropz став ключовим гравцем фіналу, продемонструвавши статистику вбивств до смертей 60 – 38 та найвищий рейтинг на перших двох картах.

Такий виступ лише підкріплює думку багатьох експертів про те, що ми спостерігаємо за грою найвеличнішої команди в історії кіберспорту.

Хто став MVP (найкращим гравцем) на турнірі BLAST Rivals?

За результатами змагань Матьє Ербо, відомий під ніком ZywOo, офіційно визнаний найціннішим гравцем (MVP) турніру BLAST Rivals 2026 Season 1 за версією порталів HLTV. Цей успіх став знаковим не лише для самого кіберспортсмена, а й для всього колективу Vitality. Для французького снайпера ця індивідуальна нагорода стала тридцять другою у професійній кар'єрі, що ще більше закріплює його статус одного з найвидатніших гравців в історії дисципліни.

Вирішальним моментом для 25-річного француза став гранд-фінал проти Natus Vincere. Саме на останній карті Dust2 ZywOo продемонстрував свій справжній пік форми, завершивши гру з космічним рейтингом 2,18. Цей неймовірний перформанс на фінішній прямій дозволив йому суттєво відірватися від конкурентів у загальному заліку. Загальний рейтинг Матьє за підсумками всього турніру склав 1,34 бала, що є солідним показником на такому високому рівні конкуренції.

Статистичні дані лише підкреслюють домінування француза. Він очолив турнірну таблицю за багатьма параметрами, зокрема за рейтингом у переможних картах (1,31 бала). Також ZywOo продемонстрував високу ефективність у розмінах та вбивствах за кожен переможний раунд (1,09).

BLAST Rivals Spring 2026 посідає 5 місце за середньою кількістю переглядів

Згідно з новими даними, які наводить Dust2, турнір BLAST Rivals Spring 2026 посів п'яте місце за середньою кількістю переглядів серед великих подій року. Загальний час трансляції заходу склав 37 годин і 45 хвилин, що дозволило утримувати в середньому близько 267 180 глядачів одночасно. Піковий показник під час змагань сягнув 819 610 осіб.

Експерти зазначають, що такий високий результат для відносно короткого турніру підкреслює ефективність компактних, насичених подіями форматів, які підтримують високу залученість аудиторії без розмивання показників через тривалі групові стадії.

Для порівняння: