Чому українському колективу не вдалося?

Основна частина змагань проходить у Бухаресті на базі PGL Studio. Організатори підготували для учасників серйозний призовий фонд у розмірі 1 000 000 доларів. Турнір почався 18 квітня й триватиме до 26 квітня 2026 року. Участь у ньому взяли 16 команд, які змагалися за швейцарською системою. Згідно з правилами, у плей-оф проходять лише вісім кращих колективів, тоді як інші змушені покинути змагання, пише 24 Канал.

Для Natus Vincere цей турнір став перевіркою на міцність. Команда, яку представляють колишні гравці молодіжного складу, розпочала свій шлях у груповій стадії з перемінним успіхом. Єдину перемогу українському клубу вдалося здобути у матчі проти російського колективу Team Yandex (раніше відомого як Team Yndx), який закінчився з рахунком 2:1 на користь "Народжених перемагати", як свідчать дані Liquipedia.

Проте на цьому позитивні результати закінчилися. В інших зустрічах NAVI зіткнулися з серйозним опором з боку китайських команд: вони поступилися Xtreme Gaming з рахунком 0:2 та не змогли здолати Vici Gaming, програвши їм у напруженій боротьбі з рахунком 1:2.

Вирішальною для українців стала зустріч з Team Spirit. Матч проходив у форматі "найкращий з трьох" (Bo3). Початок зустрічі був обнадійливим: NAVI зуміли вирвати перемогу на першій карті, продемонструвавши якісну гру. Однак втримати перевагу не вдалося. Суперники змогли перехопити ініціативу та виграти дві наступні карти поспіль. Остаточний рахунок матчу 1:2 на користь Spirit зафіксував виліт Natus Vincere з турніру.

За підсумками свого виступу NAVI розділили 12 – 14 місця в турнірній таблиці. Такий результат приніс організації 15 000 доларів призових, пише Sport.ua.

Попри невдачу в Румунії, український клуб уже готується до наступних викликів. Наступним важливим етапом для команди стане DreamLeague Season 29. Цей турнір стартує 12 травня і проходитиме в онлайн-форматі. Призовий фонд наступних змагань також складатиме 1 000 000 доларів, що дає NAVI шанс на реабілітацію після румунського провалу.