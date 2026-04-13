Чому paiN Gaming знову йде з Dota 2?

Бразильська кіберспортивна організація paiN Gaming офіційно завершила свою співпрацю з перуанським складом з Dota 2. Це рішення було прийняте за спільною згодою сторін лише через вісім тижнів після того, як клуб оголосив про своє тріумфальне повернення до цієї дисципліни. Представники організації зазначили, що після ретельного та всебічного внутрішнього аналізу проєкту вони дійшли висновку про необхідність закриття цього розділу в історії тегу, пише Insider Gaming.

Основними чинниками, що вплинули на такий радикальний крок, стали надто високі вимоги до сучасних змагань, серйозні структурні проблеми всередині клубу та складність забезпечення довгострокової фінансової стабільності проєкту на найвищому рівні конкуренції, зазначила організація в своєму оголошенні, яке з'явилося на сторінці paiN Gaming в соцмережі X.

До складу команди, який тепер став вільним агентом і змушений шукати нову домівку, входили такі досвідчені гравці, як Максімо "Wits" Альца, Гонсало "DarkMago" Еррера, Френк "Frank" Аріас, Елвіс "Scofield" Де ла Круз Пенья та Єлстін "elmisho" Верде.

Разом із кіберспортсменами організацію залишає і весь тренерський штаб, у складі якого працювали Vintage, Tristam та EdsonVera.

Керівництво клубу у своїй офіційній заяві висловило вдячність усім учасникам за їхню професійну роботу, відданість справі та партнерство, побажавши кожному великих успіхів у подальших професійних викликах.

paiN Gaming не щастить у Dota 2

Цей несподіваний крок виглядає особливо драматично на фоні того, що paiN Gaming повернулася до Dota 2 лише у лютому цього року. До цього моменту організація перебувала у тривалій перерві, яка тривала цілих шість років.

Підписавши перспективний перуанський колектив, клуб мав амбітні плани щодо повернення до еліти світового кіберспорту та боротьби за найпрестижніші трофеї. Проте реальність виявилася суворішою, і початковий імпульс швидко згас.

Останнім значущим турніром для ростера став ESL One Birmingham, де підсумковий результат виявився вкрай невдалим. Саме цей провал, ймовірно, остаточно підірвав віру керівництва у життєздатність та перспективність обраного курсу.

Варто нагадати, що історія paiN Gaming у цій дисципліні знала значно кращі часи. Свого часу команда демонструвала високий рівень гри та навіть успішно проходила кваліфікації на головний турнір року – The International. Проте стабільний розвиток бразильського тегу було суттєво перервано через глобальну пандемію коронавірусу, яка завдала відчутного удару по всій кіберспортивній екосистемі та порушила плани багатьох організацій.

Чи варто чекати повернення?

Попри закриття підрозділу, керівництво не виключає можливості того, що їхні шляхи з Dota 2 можуть знову перетнутися у майбутньому, якщо ринкові умови та внутрішня структура дозволять підтримувати склад на належному рівні. Поки що клуб зосередиться на забезпеченні стійкості своїх інших проєктів.