Як відбуватиметься відбір на головну кіберспортивну сцену світу Dota 2?

Компанія Valve офіційно розпочала процес підготовки до найважливішої події у світі Dota 2 – турніру The International 2026. Після тривалої перерви головне кіберспортивне змагання року повертається до Китаю. Розробники оновили систему реєстрації та закликали всі зацікавлені колективи заздалегідь подбати про дотримання формальностей, пише Bo3.

Усі команди, які планують отримати пряме запрошення або бажають взяти участь у регіональних кваліфікаціях, повинні зареєструватися через спеціалізований портал Dota Pro Team Registration. Процедура чітко регламентована: спочатку менеджер має офіційно внести команду до реєстру, після чого кожен гравець повинен особисто приєднатися до складу.

Valve наголошує, що недотримання цих кроків або пропущений дедлайн автоматично позбавляє колектив можливості змагатися за місце на турнірі. Крайній термін подачі заявок встановлено на 18 травня 2026 року, 23:00 за київським часом.

Окрім суто технічних моментів, учасники зобов'язані підписати розлогу угоду про участь, яка регулює етичні та юридичні аспекти. Особлива увага приділяється питанню спонсорства. Клубам заборонено співпрацювати з брендами, чия діяльність порушує місцеві закони або прямо експлуатує внутрішньоігрову економіку розробників:

Команда не прийматиме спонсорську підтримку від спонсорів, які отримують дохід від діяльності, що порушує діючі угоди з Valve, суперечить місцевому законодавству або пов'язана з ігровою економікою Valve. Це, зокрема, стосується перепродавців ключів або компаній, які взаємодіють з ігровими інвентарями гравців у іграх Valve,

– зазначено на окремій сторінці правил.

Також заборонено використовувати логотипи чи назви, що рекламують подібні ресурси під час трансляцій.

Ще одним критичним пунктом угоди є захист прав самих кіберспортсменів. Valve вимагає від організацій забезпечувати "рівне ставлення до кожного гравця, що бере участь у турнірі", включаючи компенсацію витрат на подорожі, умови проживання та можливості для підготовки до матчів.

Водночас розробники залишають за собою повне право на медійне використання образів учасників. Підписуючи угоду, гравець погоджується на те, що його "зовнішність, виступи, ім'я, біографічна інформація та заяви" можуть безкоштовно використовуватися Valve у рекламних, архівних або промоційних матеріалах у будь-якій точці світу.

The International 2026: що ми знаємо про головний турнір року

The International 2026 (також відомий як TI 2026 або TI 15) – це п'ятнадцяте щорічне змагання The International, яке пройде з 20 по 23 серпня 2026 року в Шанхаї, Китай. Головна арена турніру – Oriental Sports Center у Шанхаї, а відбір команд через кваліфікації відбуватиметься ще у червні, пише Liquipedia.

Арена може вмістити 18 000 глядачів. Цей майданчик добре відомий у ком'юніті – зокрема, тут проходив чвертьфінал чемпіонату світу з League of Legends 2017 року.

Повернення до Шанхаю

Шанхай вже приймав The International у 2019 році – тоді команда OG з Західної Європи стала першим в історії дворазовим чемпіоном TI, перемігши Team Liquid у чотирьох іграх і отримавши 15,6 мільйона доларів призових із загального фонду в 34,3 мільйона. Це було останнє велике змагання з Dota 2 перед тим, як пандемія COVID-19 зупинила світовий кіберспорт. Таким чином, TI повертається до Китаю через сім років.

Дати та формат

Кваліфікаційний цикл TI 2026 стартує у червні: відкриті кваліфікації пройдуть з 9 по 12 червня, а регіональні – з 15 по 28 червня, за даними GosuGamers.

Основна подія в серпні буде поділена на два етапи: "Road to The International" – груповий етап у швейцарській системі з 13 по 16 серпня, де 16 команд визначать вісім учасників плейофу, – і власне "The International" – фінальна стадія з 20 по 23 серпня.

Учасники та відбір

Загалом у чемпіонаті візьмуть участь 16 команд: частина отримає прямі запрошення, інші пройдуть через кваліфікації. Список запрошених команд ще не оголошено – Valve робить це пізніше, коли сезон набирає обертів, зазначає оголошення на сайті української організації NAVI.

Призовий фонд

Базовий призовий фонд турніру складає 1 600 000 доларів, але він зростатиме за рахунок продажів Battle Pass пізніше. Утім, призовий фонд TI стабільно падає вже три роки поспіль: у 2025 році внески спільноти додали лише 1,2 мільйона до базової суми – це разюче відрізняється від піку чотирирічної давнини, коли гравці підняли загальний фонд вище 40 мільйонів.

Трансляції

Офіційний показ TI 2026 буде доступний на всіх основних стримінгових платформах – Twitch, YouTube і Facebook. Азійська аудиторія також зможе стежити за подією на китайських платформах DouYu, Huya та Bilibili, пише Esports Charts.

Знову літо

Протягом останніх п'яти років The International проводився восени, щоб уникнути перетину з іншими великими подіями, зокрема з Esports World Cup. Тепер турнір повертається до літнього розкладу, що є помітною зміною для всього календаря кіберспортивного сезону.

Діючий чемпіон

Діючий чемпіон – Team Falcons із Західної Європи, гравці якої у фіналі TI 2025 здолали китайську Xtreme Gaming у п'яти іграх. Китайські команди загалом лишаються одними з найсильніших сил у сучасній Dota 2, тож їхній виступ на домашній арені в Шанхаї буде особливо цікавим.

Представники Valve повідомили, що пізніше цього місяця з'явиться детальніша інформація щодо списку запрошених колективів, структури кваліфікацій та старту продажу квитків для глядачів.