Как будет происходить отбор на главную киберспортивную сцену мира Dota 2?

Компания Valve официально начала процесс подготовки к важнейшему событию в мире Dota 2 – турниру The International 2026. После длительного перерыва главное киберспортивное соревнование года возвращается в Китай. Разработчики обновили систему регистрации и призвали все заинтересованные коллективы заранее позаботиться о соблюдении формальностей, пишет Bo3.

Смотрите также После короткого пика популярности Dota 2 упала до самого низкого показателя онлайна за 7 лет

Все команды, которые планируют получить прямое приглашение или желают принять участие в региональных квалификациях, должны зарегистрироваться через специализированный портал Dota Pro Team Registration. Процедура четко регламентирована: сначала менеджер должен официально внести команду в реестр, после чего каждый игрок должен лично присоединиться к составу.

Valve отмечает, что несоблюдение этих шагов или пропущенный дедлайн автоматически лишает коллектив возможности бороться за место на турнире. Крайний срок подачи заявок установлен на 18 мая 2026 года, 23:00 по киевскому времени.

Кроме чисто технических моментов, участники обязаны подписать обширное соглашение об участии, которое регулирует этические и юридические аспекты. Особое внимание уделяется вопросу спонсорства. Клубам запрещено сотрудничать с брендами, чья деятельность нарушает местные законы или прямо эксплуатирует внутриигровую экономику разработчиков:

Команда не будет принимать спонсорскую поддержку от спонсоров, которые получают доход от деятельности, нарушающей действующие соглашения с Valve, противоречащей местному законодательству или связанной с игровой экономикой Valve. Это, в частности, касается перепродавцов ключей или компаний, которые взаимодействуют с игровыми инвентарями игроков в играх Valve,

– указано на отдельной странице правил.

Также запрещено использовать логотипы или названия, рекламирующие подобные ресурсы во время трансляций.

Еще одним критическим пунктом соглашения является защита прав самих киберспортсменов. Valve требует от организаций обеспечивать "равное отношение к каждому игроку, участвующему в турнире", включая компенсацию расходов на путешествия, условия проживания и возможности для подготовки к матчам.

В то же время разработчики оставляют за собой полное право на медийное использование образов участников. Подписывая соглашение, игрок соглашается на то, что его "внешность, выступления, имя, биографическая информация и заявления" могут бесплатно использоваться Valve в рекламных, архивных или рекламных материалах в любой точке мира.

The International 2026: что мы знаем о главном турнире года

The International 2026 (также известный как TI 2026 или TI 15) – это пятнадцатое ежегодное соревнование The International, которое пройдет с 20 по 23 августа 2026 года в Шанхае, Китай. Главная арена турнира – Oriental Sports Center в Шанхае, а отбор команд через квалификации будет происходить еще в июне, пишет Liquipedia.

Арена может вместить 18 000 зрителей. Эта площадка хорошо известна в комьюнити – в частности, здесь проходил четвертьфинал чемпионата мира по League of Legends 2017 года.

Возвращение в Шанхай

Шанхай уже принимал The International в 2019 году – тогда команда OG из Западной Европы стала первым в истории двукратным чемпионом TI, победив Team Liquid в четырех играх и получив 15,6 миллиона долларов призовых из общего фонда в 34,3 миллиона. Это было последнее крупное соревнование по Dota 2 перед тем, как пандемия COVID-19 остановила мировой киберспорт. Таким образом, TI возвращается в Китай через семь лет.

Даты и формат

Квалификационный цикл TI 2026 стартует в июне: открытые квалификации пройдут с 9 по 12 июня, а региональные – с 15 по 28 июня, по данным GosuGamers.

Основное событие в августе будет поделено на два этапа: "Road to The International" – групповой этап по швейцарской системе с 13 по 16 августа, где 16 команд определят восемь участников плейофа, – и собственно "The International" – финальная стадия с 20 по 23 августа.

Участники и отбор

Всего в чемпионате примут участие 16 команд: часть получит прямые приглашения, другие пройдут через квалификации. Список приглашенных команд еще не объявлен – Valve делает это позже, когда сезон набирает обороты, отмечает объявление на сайте украинской организации NAVI.

Призовой фонд

Базовый призовой фонд турнира составляет 1 600 000 долларов, но он будет расти за счет продаж Battle Pass позже. Впрочем, призовой фонд TI стабильно падает уже три года подряд: в 2025 году взносы сообщества добавили лишь 1,2 миллиона к базовой сумме – это разительно отличается от пика четырехлетней давности, когда игроки подняли общий фонд выше 40 миллионов.

Трансляции

Официальный показ TI 2026 будет доступен на всех основных стриминговых платформах – Twitch, YouTube и Facebook. Азиатская аудитория также сможет следить за событием на китайских платформах DouYu, Huya и Bilibili, пишет Esports Charts.

Снова лето

В течение последних пяти лет The International проводился осенью, чтобы избежать пересечения с другими крупными событиями, в частности с Esports World Cup. Теперь турнир возвращается к летнему расписанию, что является заметным изменением для всего календаря киберспортивного сезона.

Действующий чемпион

Действующий чемпион – Team Falcons из Западной Европы, игроки которой в финале TI 2025 одолели китайскую Xtreme Gaming в пяти играх. Китайские команды в целом остаются одними из самых сильных сил в современной Dota 2, поэтому их выступление на домашней арене в Шанхае будет особенно интересным.

Представители Valve сообщили, что позже в этом месяце появится более подробная информация о списке приглашенных коллективов, структуры квалификаций и старта продажи билетов для зрителей.