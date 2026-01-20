Що відомо про EWC 2026?

Esports World Cup Foundation офіційно підтвердила партнерства з Epic Games та Ubisoft Nadeo, завершивши формування програми Чемпіонату світу 2026 року. Турнір пройде влітку в Ер-Ріяді та знову збере провідних гравців, команди й авторів контенту з усього світу, пише Insider Gaming.

Останньою грою, доданою до списку, назвали Trackmania. Гру включили до програми як повноцінну дисципліну з окремим чемпіонатом, що стане важливим етапом для всієї спільноти. Trackmania побудована навколо гоночних заїздів на час без випадкових факторів і апґрейдів, а всі учасники мають однакові умови. Перемогу визначають мінімальні відриви, а ключову роль відіграють точність, пам’ять трас і стабільність виконання.

У рамках Esports World Cup 2026 у Trackmania змагатимуться 32 гравці з призовим фондом у 500 тисяч доларів. Груповий етап пройде у форматі лобі по чотири учасники з подвійним вибуванням. Найкращі шістнадцять продовжать боротьбу в плей-оф із системою на виліт, де визначиться чемпіон турніру в Ер-Ріяді. Відбір включатиме відкриту внутрішньоігрову кваліфікацію, що дає шанс аматорським гравцям напряму потрапити на світову сцену.

Для Trackmania це має ще й символічне значення. Перші турніри з цієї гри проводили ще у 2006 році, пише Gameinside, тож у 2026 році вона фактично відзначає двадцять років присутності в кіберспорті. Вихід на сцену Esports World Cup може стати переломним моментом, який приверне увагу великих організацій і розширить професійну екосистему.

Fortnite – другий новачок на чемпіонаті

Не менш важливим є включення Fortnite. У фонді підкреслюють, що ця гра давно вийшла за межі класичного кіберспорту та суттєво вплинула на цифрову культуру. Партнерство з Epic Games орієнтоване на побудову довгострокової глобальної змагальної моделі, кульмінацією якої стане виступ на найбільшому кіберспортивному івенті у світі.

Які ще ігри з'являться?

Загалом Esports World Cup 2026 об’єднає двадцять чотири дисципліни. До фінального списку увійшли Apex Legends, Call of Duty Black Ops 7, Call of Duty Warzone, Chess, Counter-Strike 2, Crossfire, Dota 2, EA Sports FC 26, FATAL FURY City of the Wolves, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends Bang Bang, Overwatch 2, PUBG Battlegrounds, PUBG Mobile, Rocket League, Street Fighter 6, TEKKEN 8, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X, Teamfight Tactics, Trackmania та Valorant.

Фестиваль, розбитий на багато дрібніших турнірів, триватиме з 6 липня по 23 серпня й знову претендує на статус наймасштабнішої події в історії кіберспорту.