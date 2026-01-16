Чому IEM Kraków 2026 може стати визначальним турніром сезону?

Intel Extreme Masters уперше відбудеться в Кракові та збере 24 найсильніші команди світу з Counter-Strike 2. Турнір проходитиме з 28 січня по 8 лютого 2026 року, а вирішальні матчі плей-оф прийматиме TAURON Arena Kraków – одна з найбільших критих арен у Польщі. Саме тут уперше розіграють трофей зимового чемпіонату ESL Pro Tour у новій локації, пише 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку турнірного оператора ESL.

Загальний призовий фонд події становить 1 мільйон 250 тисяч доларів, що автоматично закріплює турнір у статусі S-Tier та Tier 1 за класифікаціями Liquipedia і Valve. Окрім фінансової мотивації, на кону стоятимуть очки ESL Pro Tour, прогрес у гонці за ESL Grand Slam і репутаційний фактор на старті сезону 2026 року.

Формат змагань зберіг знайому структуру, але залишається жорстким до помилок. На першому етапі, який часто називають Play-In, команди зіграють у сітці з подвійним вибуванням. Усі матчі проходитимуть у форматі best of three, а для виходу до групового етапу необхідно здобути дві перемоги. Саме тут стартують G2, Astralis, Liquid, HEROIC, NIP, GamerLegion, paiN, B8, Aurora, 3DMAX, Passion UA, NRG та ще низка команд, для яких цей етап стане справжнім тестом на стабільність.

Другий етап (групова стадія) також використовує формат подвійного вибування. Вісім команд, які пройшли Play-In, приєднаються до восьми запрошених колективів: Vitality, NAVI, Spirit, FaZe, MOUZ, Falcons, FURIA та The MongolZ. Команди будуть розподілені на дві групи по вісім учасників. Переможці груп одразу потраплять до півфіналів плей-оф, тоді як команди з другого та третього місць почнуть стадію на вибування з чвертьфіналів.

Плей-оф триватиме з 6 по 8 лютого 2026 року та проходитиме в одиночній сітці. Усі матчі, за винятком ґранд-фіналу, зіграють у форматі best of three. Вирішальний матч турніру запланований як best of five, що дозволить повною мірою перевірити підготовку фіналістів.

Також передбачено окремий матч за третє місце.

IEM Kraków 2026 розглядається як ранній індикатор реальної форми топових команд після міжсезонних змін. Саме тут стане зрозуміло, хто адаптувався до мети CS2, а хто все ще перебуває в пошуку оптимальної гри.

Перенесення турніру до Кракова не змінює його значення – навпаки, ESL робить спробу перезавантажити культову подію, зберігши її вагу та спортивну напругу.