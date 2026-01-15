Що відомо про ESL Pro League Season 23?

Змагання розпочнуться 27 лютого двома онлайн-етапами, які триватимуть до 9 березня. Після цього найкращі команди вирушать до Швеції на LAN-фінали, що відбудуться в Стокгольмі з 13 по 15 березня. Призовий фонд турніру становить 275 тисяч доларів, пише 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Дивіться також NAVI та B8 кличуть на престижний турнір від PGL

Vitality, які тріумфували в Season 22, вирішили не брати участь у новому сезоні та відмовились від запрошення. Аналогічне рішення чомусь прийняла й команда Falcons, пише HLTV.

Їхні місця зайняли колективи Ninjas in Pyjamas та Passion UA, які йшли наступними в черзі на запрошення.

Через відмову команд Aurora та B8 розпочнуть свій шлях на турнірі з другого етапу.

Актуальна аналітика по кіберспорту, прогнози та результати топових турнірів – усе це можна знайти на betking. Разом з betking будьте в курсі всіх подій, які формують майбутнє кіберспортивної індустрії!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Замість Lynn Vision запрошення отримала турецька команда FUT. Причиною стала дискваліфікація китайського колективу на один турнір від участі в змаганнях ESL після того, як вони знялись з ESL Pro League Season 22 після закінчення дедлайну.

Наразі невідомо, чи будуть якісь покарання для Vitality та Falcons.

Хто гратиме?

Серед запрошених команд – провідні світові колективи Counter-Strike 2: FURIA, MOUZ, The MongolZ, FaZe, B8, Monte, Ninjas in Pyjamas, Passion UA, Gaimin Gladiators та інші.

Фінальна стадія турніру пройде у форматі однораундового плей-оф з вибуванням. Усі матчі, окрім ґранд-фіналу, відбудуться в форматі Bo3 (до двох перемог), тоді як вирішальний поєдинок проведуть у форматі Bo5 (до трьох перемог). Змагання триватимуть у стокгольмській арені Annexet.

Відразу другий етап розпочнуть лише вісім команд: бразильці FURIA, європейські колективи MOUZ, FaZe та Natus Vincere, монгольська The MongolZ, російська Spirit, а також турецька Aurora та українська B8. Решта шістнадцять команд боротимуться за вихід до наступної стадії на першому етапі.