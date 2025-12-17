Які плани має Passion UA щодо академії CS2?

Українська організація підтвердила створення молодіжного складу під брендом Passion CS2 Academy, яка має стати точкою виходу для нових гравців на професійну сцену. Прийом заявок уже відкрили, тож усі охочі, які відповідають вимогам, можуть подати свою кандидатуру через офіційні канали. Очікується, що академія запрацює вже найближчим часом, пише 24 Канал з посиланням на Dust2.

Дивіться також Колишні лідери знову очолюють рейтинг HLTV, а B8 уперше потрапили до топ-15

Академію позиціонують як крок до нового етапу розвитку клубу в кіберспорті. В оголошенні, яке з'явилося в телеграм-каналі Passion UA, не кажуть, чи буде новий ростер збиратися з українських гравців, чи з європейських, де зараз розташоване ядро компанії, але Dust2 припускає, що акцент робитимуть саме на європейському складі.

Кіберспорт – це цікаві стріми, меми після турнірів, апдейти ігор і постійний рух уперед. Залишатися частиною світу кіберспорту допоможе betking. Від актуальних прогнозів до результатів змагань – усе, що цікавить фанатів, зібрано на одному сайті.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

База Passion UA розташована в Європі, що спрощує організацію буткемпів, тренувального процесу й участі в регіональних турнірах. Це означає, що більшість претендентів на місця в академії, найімовірніше, шукатимуть у Європі.

Цікаво, що представники організації вже отримали питання про це в коментарях, але поки що не відповіли на нього.

Всі охочі можуть заповнити анкету, але невідомо, як довго будуть розглядатися ці заявки.

Ми шукаємо амбітних, мотивованих гравців, готових докласти зусиль – вчитися, змагатися і демонструвати, що насправді означає PASSION. Заповніть форму, поділіться своєю історією, і давайте разом створимо щось велике,

– йдеться в оголошенні.

Зазначимо, що основний ростер Passion UA досі побудований навколо двох гравців з Північної Америки, двох з Південної Африки, а також учасника з Норвегії, показують дані Liquipedia. Єдиний член команди з України – це Владислав Король, відомий як Kvem. Тож команда явно відкрита до новачків не лише з України, а й з інших країн та навіть континентів. Однак таким гравцям доведеться розглядати релокацію до Європи, адже тренувальний процес і офіційні матчі, за всіма ознаками, проходитимуть саме там.

Дивіться також PGL офіційно підтвердила проведення другого мейджора з Counter-Strike 2 у 2026 році

Тренд останніх сезонів

Запуск академічних складів уже став трендом серед організацій, що прагнуть закріпитися на сцені CS2 на довгі роки. У 2024 році до цього напряму активно долучилися такі клуби, як Wildcard, Falcons, The MongolZ та Imperial. Свої два молодіжні склади має також і NAVI – Junior та Youth. Вони формують власну систему розвитку й відбору перспективних гравців. Для молодих кіберспортсменів це шанс потрапити в професійний кіберспорт й отримати квиток до турнірів найвищого рівня.

У практичному вимірі академія має стати своєрідним фільтром і трампліном: найкращі гравці з часом можуть перейти до основного складу або привернути увагу інших команд. Для клубу це спосіб інвестувати в майбутнє без прив’язки лише до трансферного ринку, а для сцени загалом – можливість розширити пул підготовлених гравців із досвідом командної гри, офіційних матчів і регулярних тренувань.

Таким чином Passion UA робить ставку не лише на поточні результати, а й на системну побудову свого бренду в кіберспорті.