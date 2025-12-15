Що пішло не так у вирішальних раундах?

Natus Vincere завершили виступ на Major у Будапешті після поразки від FaZe у напівфіналі. Матч закінчився з рахунком на користь суперника української команди, хоча вона й домінувала на першій карті та мала комфортну перевагу на Nuke. Проте FaZe змогли здійснити неймовірний камбек, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю, опубліковане HLTV.

Aleksib визнав, що команда втратила кілька критично важливих раундів через передчасні дії. За його словами, проблема полягала в тому, що гравці робили зайві кроки, не дочекавшись підтримки від своїх тіммейтів. Головний тренер B1ad3 також підкреслив цю помилку після матчу.

В основному, те, що сказав B1ad3 поза межами майданчика, і з чим я повністю згоден, – це те, що ми діяли, не думаючи,

– сказав Алексі "Aleksib" Віролайнен після матчу.

Фінський капітан зазначив, що у протистоянні з FURIA у чвертьфіналі спостерігалась подібна ситуація на карті Inferno. NAVI мали всі шанси закрити Nuke, але у вирішальні моменти FaZe виявилися сильнішими. Окрім того, українці програли дві сутички 1v3, що стало додатковим ударом для команди.

Слухайте коротке інтерв'ю з Aleksib англійською:

Команда була неготова?

Капітан NAVI також заперечив, що команда нібито була недостатньо готова до гри. Вона провела якісний аналіз та мала достатньо часу перед грою. Проте FaZe продемонстрували свій фірмовий стиль гри на моменті, що ускладнило завдання для українців після невдалого старту на третій карті.

Aleksib відзначив, що атмосфера в команді була чудовою протягом усього турніру. Гравці проводили разом майже місяць, підтримували один одного та сміялися щодня. Саме тому програш виявився особливо болісним.

Знаєте, я просто сумую. Я вважаю, що в цілому ми провели чудовий турнір. Учасники ставилися один до одного найкращим чином, який я тільки бачив за довгий час. Ми щодня сміялися разом. Ми були разом майже місяць або щось таке. Я не хотів, щоб усе скінчилося так. Я думаю, що у нас було все, щоб перемогти, але я поважаю FaZe, і, повторюю, вони грають у фіналі Major. У них є щось особливе,

– сказав Aleksib.

Нагадаємо, NAVI зайняли 4 місце на StarLadder Budapest Major 2025. Команда поїхала додому з 80 000 доларів, як зазначено на офіційному сайті Natus Vincere. Перемогу здобула команда Vitality, коли обіграла останнього суперника, команду FaZe.