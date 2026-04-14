NAVI проти B8: хто переміг?

На старті групового етапу Intel Extreme Masters Rio 2026 жереб звів у поєдинку дві українські команди – Natus Vincere та B8. Ця зустріч у групі B стала вже третьою для колективів протягом останнього місяця, адже раніше вони перетиналися на ESL Pro League Season 23 та BLAST Open Spring 2026, пише 24 Канал.

Матч проходив у форматі до двох перемог і продемонстрував справжні гойдалки в ігровому плані:

Розпочалося все з тотального домінування "Народжених перемагати" на карті Ancient, де вони не залишили супернику жодного шансу, завершивши гру з нищівним рахунком 13:0, повідомляє Sportarena.

Проте команда B8 змогла зібратися й відповісти на Inferno, перехопивши ініціативу та вигравши з рахунком 13:4.

Вирішальною стала карта Dust II, де досвід NAVI знову взяв гору – 13:5 на їхню користь.

Загальний підсумок серії 2 – 1 дозволив Natus Vincere вийти до півфіналу верхньої сітки своєї групи.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Перемагали найкращі

Турнір у Бразилії, що триватиме з 13 по 19 квітня, має значний призовий фонд у розмірі 1 мільйона доларів. Перший день змагань загалом пройшов під диктування лідерів. Усі вісім команд з вищим посівом змогли здобути перемоги у своїх відкриваючих матчах, пише HLTV.

Окрім NAVI, успішно стартували такі колективи, як Vitality, Falcons, G2 і Spirit. Зокрема, G2 довелося грати без одного зі своїх ключових гравців, Неманьї "huNter-" Ковача, але вони все одно здолали Gentle Mates з рахунком 2 – 1.

Індивідуальні здобутки

Варто відзначити й індивідуальні виступи гравців у перший день, про що нагадує Pley:

Справжнім лідером за статистикою став ZywOo з команди Vitality, який продемонстрував неймовірний рейтинг 2.08 за дві карти, маючи різницю вбивств і смертей +27. Також високі результати показали YEKINDAR з FURIA (рейтинг 1.76) та m0NESY з Falcons (рейтинг 1.71).

У складі NAVI найкращу статистику продемонстрував makazze, завершивши день з рейтингом 1.42.

Окрему увагу привернув капітан Falcons, kyxsan, який попри чутки про можливу заміну на karrigan, показав впевнену гру з рейтингом 1.43 у матчі проти 3DMAX.

Чого чекати далі

За результатами першого дня сформувалася сітка на наступні поєдинки:

Natus Vincere тепер готуються до зустрічі з бразильцями з FURIA, які раніше впевнено обіграли інший український колектив Passion UA з рахунком 2 – 0, про що повідомляє Dust2.

Що стосується B8, то вони опустилися в нижню сітку, де на них чекає матч на виліт саме проти Passion UA. Це означає, що одна українська команда змушена буде покинути турнір.

Також серед цікавих матчів другого дня варто виділити протистояння Vitality проти G2 та Spirit проти Falcons.

Варто нагадати, що команда B8 наразі посідає 17-те місце у рейтингу HLTV, тоді як NAVI нещодавно піднялися на друге.