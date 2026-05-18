Як перемогла Natus Vincere і що це означає для майбутнього команди?

Команда NAVI з дисципліни Counter-Strike 2 продемонструвала виняткову форму на турнірі IEM Atlanta 2026, завершивши гранд-фінал проти європейського міксу GamerLegion із переконливим рахунком 3:0. Цей успіх приніс організації вже другий великий трофей у 2026 році після березневої перемоги на ESL Pro League Season 23. За свій виступ "Народжені Перемагати" отримали винагороду в розмірі 125 000 доларів із загального призового фонду, що складав 300 000 доларів. 24 Канал проаналізував головне.

Шлях до титулу для українського колективу виявився тернистим. У груповому етапі NAVI спочатку здолали Passion UA з рахунком 2:0 та GamerLegion (2:1), проте несподівано поступилися команді Legacy (1:2), що змусило їх починати плей-оф зі чвертьфіналу. Про це нагадали Natus Vincere на своєму сайті.

Саме там відбулася найважливіша подія турніру – перемога над Team Vitality, найкращою командою світу на цей момент. До цього поєдинку NAVI не могли обіграти французів понад три роки, маючи серію поразок, яка тягнулася з минулих сезонів. Матч проти Vitality став справжнім випробуванням: після поразки на Dust 2 (11:13), "жовто-чорні" здійснили камбек на Anubis (13:11) і розгромили суперника на Inferno з рахунком 13:3.

У півфіналі NAVI без особливих проблем розібралися з BetBoom Team, вигравши Ancient (13:8) та Nuke (13:6).

Кого NAVI побороли у фіналі?

Гранд-фінал став повторною зустріччю з GamerLegion, які пройшли нижньою сіткою, вибивши paiN та Legacy, пише HLTV.

Фінальна серія формату "найкращий з п'яти" почалася на карті Mirage, яку обрали GamerLegion. Проте NAVI повністю контролювали ситуацію на боці захисту, нейтралізувавши всі спроби атаки суперника, навіть попри індивідуальні зусилля Фредріка "⁠REZ⁠" Стернера. Карта завершилася розгромним рахунком 13:3, зазначає Pley.

На другій карті, Anubis, боротьба була значно запеклішою. Перша половина гри закінчилася з рівним рахунком 6:6. Проте завдяки тактичній гнучкості капітана Алексі "Aleksib" Віролайнена, NAVI змогли виснажити оборону суперника та виграти шість раундів поспіль, завершивши карту з результатом 13:9.

Вирішальною стала карта Nuke, де GamerLegion були за крок до того, щоб перехопити ініціативу. Завдяки агресивній грі та вдалим діям Себастьяна "Tauson" Таусона Лінделофа, вони вели в рахунку 12:7. Проте в критичний момент Дрін "makazze" Шакірі реалізував чотири відкриті вбивства поспіль, що дозволило NAVI перевести гру в овертайм і зрештою вирвати перемогу – 16:13.

NAVI проти GamerLegion на IEM Atlanta 2026: дивіться відео

Статистика фіналу підтверджує високий рівень індивідуальної гри: Валерій "b1t" Ваховський зробив 55 вбивств, а Міхай "iM" Іван та Дрін "makazze" Шакірі – по 48 кожен. Аналітики зазначають, що ця перемога допомогла NAVI позбутися репутації "найкращих серед решти", яку вони мали через нездатність перемагати Vitality у фіналах у Роттердамі та на BLAST Fort Worth.

Після перемоги над Vitality всі очікували, що ми виграємо турнір,

– прокоментував виступ команди ріфлер Міхай "iM" Іван в інтерв'ю Dust2.

Він також додав, що команда не мала права недооцінювати суперників: "Ми не можемо так думати. Нам просто потрібно грати у свою гру і не недооцінювати жодного з них", – підкреслив гравець.

Тепер NAVI готуються до IEM Cologne Major 2026, який проходитиме у червні, за даними Liquipedia. Команда почне виступ одразу з третього етапу і вважається одним із головних фаворитів.

Хто став головним героєм IEM Atlanta 2026: зустрічайте українського MVP турніру

Найкращим гравцем IEM Atlanta 2026 за версією порталу HLTV став снайпер команди Natus Vincere Ігор "w0nderful" Жданов. Для молодого українського гравця, який виступає в ролі основного AWP колективу, ця нагорода стала першою медаллю MVP (Most Valuable Player) у професійній кар'єрі. Це досягнення виглядає особливо значущим на тлі того, що Ігор перебуває у складі вже понад два з половиною роки. За цей час він встиг виграти шість значних трофеїв, включаючи титул чемпіона світу на мейджорі, та посісти 11 місце у рейтингу найкращих гравців світу за 2024 рік, проте індивідуальне визнання такого рівня оминало його до сьогодні.

Протягом усього турніру в Атланті w0nderful демонстрував феноменальну стабільність. Його загальний рейтинг за 16 зіграних карт склав 1,31. У стадії плей-оф цей показник зріс до 1,36, що свідчить про здатність гравця концентруватися у найбільш відповідальні моменти.

Попри те, що деякі скептики могли назвати склад учасників IEM Atlanta 2026 недостатньо сильним, снайпер NAVI повністю розвіяв ці сумніви під час чвертьфіналу проти найкращої команди світу – Team Vitality. У цьому протистоянні він продемонстрував рейтинг 1,45, ставши головною рушійною силою перемоги своєї команди. Особливо вражаючими були його показники на двох переможних картах серії – 1,95 та 1,87 відповідно.

Результати w0nderful проти GamerLegion

Гранд-фінал проти європейського колективу GamerLegion став святом для українця. Ігор очолив таблицю результатів із рейтингом 1,44 у матчі, що завершився сухою перемогою з рахунком 3:0. Його індивідуальна статистика у фінальній серії склала 60 вбивств при 34 смертях.

Загалом на турнірі Жданов випередив усіх конкурентів за різницею вбивств і смертей (+107) та загальною кількістю фрагів (289 вбивств). Він також посів друге місце за кількістю вбивств зі снайперської гвинтівки AWP (105 вбивств) та перших вбивств у раунді (47 вбивств).

Почуваюся чудово,

– зізнався гравець у розмові з журналістами після отримання трофея.

Довгий шлях до першої індивідуальної нагороди викликав у нього змішані почуття: "Це почуття дуже гарне, тому що в мене було багато шансів отримати її, але щоразу я грав погано у фіналах або ми програвали. Це мій перший раз, і я суперщасливий", – прокоментував Ігор Жданов у інтерв'ю порталу HLTV.

Він також додав, що відчував певне розчарування через те, що його партнери по команді b1t, iM та makazze отримували звання MVP раніше за нього, проте завжди вірив у свій успіх:

Я знав, що одного разу отримаю її,

– підсумував гравець.

Аналізуючи причини раптового злету після не зовсім вдалого старту 2026 року, снайпер зазначив, що не змінював підходу до гри, попри початкові розчарування. "Після Будапештського мейджора я почувався справді добре, я був дуже впевненим. Але перші турніри були дещо розчаровуючими для мене, проте я нічого не змінював, я грав у ту саму гру. Просто все було не так. Тепер нарешті я повернувся", – пояснив w0nderful.

Розглядаючи хід фінального матчу, Жданов виділив неймовірну гру команди на карті Mirage: "На Mirage ми просто почувалися чудово, тому що кожен раунд спрацьовував. На стороні захисту ми просто знищували їх, ми розуміли, що робимо, і просто вбивали їх. Просто хороший захист для нас", – прокоментував він розгром суперника.

Турнір IEM Atlanta 2026 став одним із великих міжнародних LAN-чемпіонатів сезону з Counter-Strike 2, організованих ESL. Змагання проходили у США, в Атланті, на арені Georgia World Congress Center, з 11 по 17 травня 2026 року. У турнірі взяли участь 16 команд, а загальний призовий фонд склав 1 мільйон доларів. Змагання також входили до системи ESL Grand Slam Season 7, тому мали додаткову вагу для топових колективів світу, пише GAMES.GG.

Формат IEM Atlanta 2026 був класичним для великих турнірів ESL. Команди поділили на дві групи по вісім учасників із системою подвійного вибування. Усі матчі групового етапу проходили у форматі best-of-three. До плей-оф виходили по три найкращі команди з кожної групи. Переможці груп автоматично потрапляли до півфіналів, тоді як колективи, що посіли другі та треті місця, починали плей-оф із чвертьфіналів. Матчі плей-оф також проводилися у форматі best-of-three, а грандфінал – best-of-five, нагадує 24 Канал

Серед учасників IEM Atlanta 2026 були Natus Vincere, Team Vitality, Astralis, FaZe Clan, Team Liquid, GamerLegion, BetBoom Team, FUT Esports, B8, Passion UA, paiN Gaming, NRG, M80, Legacy, SINNERS Esports та BC.Game Esports.

Особливу увагу до турніру привертало протистояння між NAVI та Vitality. На момент старту IEM Atlanta французький колектив вважався головним фаворитом сцени Counter-Strike 2. Vitality перебували у надзвичайно сильній формі та виграли кілька великих турнірів поспіль, зокрема IEM Rio 2026 та BLAST Rivals Fort Worth. Саме тому для NAVI цей турнір був не просто черговим чемпіонатом, а шансом довести, що команда здатна знову боротися за статус найкращого складу світу.

Чому перемога на IEM Atlanta 2026, зокрема над Team Vitality, така важлива для NAVI?

Перемога над Vitality мала велике психологічне значення. Французький склад на чолі з apEX упродовж останніх місяців був одним із найскладніших суперників для NAVI, як пригадує 24 Канал. Команда української організації неодноразово програвала їм у ключових матчах, включно з фіналами великих турнірів. Через це навколо NAVI почали з'являтися розмови про нестабільність та втрату домінування. У такій ситуації успішний виступ на IEM Atlanta ставав способом повернути впевненість і гравцям, і фанатам.

Для самої організації NAVI цей титул також важливий у контексті репутації. NAVI залишаються одним із найвідоміших брендів у світовому Counter-Strike, але конкуренція на сцені стала значно жорсткішою. Поява нових сильних складів, постійні трансфери та швидка зміна мети гри зробили сучасний CS2 значно менш передбачуваним. На цьому фоні перемога на великому турнірі ESL у США демонструє, що NAVI все ще здатні адаптуватися до нової ери Counter-Strike та залишатися серед еліти.

Окремо варто враховувати й престиж самих турнірів серії Intel Extreme Masters. IEM традиційно входить до числа найважливіших чемпіонатів у дисципліні Counter-Strike. Перемоги на таких аренах формують історію організацій і часто впливають на рейтинги, запрошення на наступні великі турніри та загальне сприйняття сили команди у професійній сцені.

Саме тому успіх NAVI на IEM Atlanta 2026 став важливою подією не лише для української організації, а й для всієї світової сцени Counter-Strike 2.