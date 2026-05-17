Фанати української організації в очікуванні свята, адже "народжені перемагати" за крок від здобуття свого другого трофею з CS2 у 2026 році, повідомляє 24 Канал.

Як пройшов півфінал?

У півфінальному поєдинку, куди NAVI пробилися подолавши власне "прокляття" у вигляді VItality, все пройшло доволі легко для підопічних Андрія Городенського.

Впевнена перемога "на класі" – саме так можна охарактеризувати їхнє BO3 проти "болотяної" BetBoom.

Мапи Ancient та Nuke пройшли без "ексцесів" та були впевнено виграні з рахунками 13:8 та 13:6 відповідно, інформує HLTV.

Одним з найвидовищніших моментів матчу став вирішальний "форс" української організації за рахунку 8:6 на Nuke, який хоч і був вельми хаотичним, але все ж зламав опір суперників.

Хайлайт поєдинку: дивіться відео

Важко виділити найкращого гравця матчу, оскільки увесь колектив відпрацював злагоджено та ніхто аж надто не виділявся статистично.

Коли вібудеться вирішальна гра?

Фінальний поєдинок зведе NAVI у BO5 (5 мап до 3 перемог) проти GamerLegion, які нині посідають 14 місце у світовому рейтингу HLTV (17 у VRS).

Матч відбудеться вже сьогодні (17 травня) та стартуватиме о 21:15 за київським часом.

Цікаво, що колективи уже зустрічалися на цьому турнірі. Тоді сильнішими виявилися NAVI, які перемогли у матчі з рахунком 2:1 за мапами, хоча й сенсаційно поступилися суперникам на Ancient з нищівним рахунком 1:13.

Попри це, як і у півфіналі, аналітики пророкують перемогу саме Natus Vincere, тож у організації є шанс помститися за ту прикрість та неабияк потішити фанатів.

Щоправда, GamerLegion набрали непогану форму на турнірі та на папері виглядають сильнішими суперниками, аніж BetBoom тож "народженим перемагати" не слід втрачати пильність.

Що стоїть на кону?

Тимпаче на кону стоїть 2 трофей для організації у 2026 році, який є просто необхідним для команди, після кількох прикрих поразок у фіналах.

На додачу тріумф на турнірі допоможе колективу отримати впевненість у власних силах перед стартом IEM Cologne Major 2026.

Додатковою мотивацією стане грошовий приз у розмірі майже 300 тисяч доларів, повідомляє Liquipedia.