Українська організація нарешті подолала бар'єр у вигляді матчу проти Team Vitality та тепер має гарні шанси здобути престижний трофей, інформує 24 Канал.

Якою була історія протистоянь NAVI та Vitality?

До IEM Atlanta 2026 історія зустрічей NAVI та Vitality виглядала як нічний кошмар для шанувальників "народжених перемагати".

З 22 зіграних за 3 роки карт французький колектив тріумфував 21 раз, а перемогти їх підопічним Андрія Городенського востаннє вдавалося аж у серпні 2024 року в рамках IEM Cologne 2024, інформує HLTV.

До того ж, остання поразка в фіналі BLAST Rivals 2026 Season 1 була особливо болісною, адже в якийсь момент на мапі рахунок був 11:0 на користь NAVI і лише безумці могли припустити, що команда втратить перевагу.

Навіть офіційний акаунт турніру кепкував з Vitality та був готовий святкувати першу за довгий час перемогу української організації бодай на 1 мапі.

Втім феноменальна гра найкращого у світі гравці в CS 2 Матьє Ербо допомогла Vitality буквально "воскреснути" на цій мапі та забрати її собі в актив в овертаймах (16:12), потому впевнено вигравши усе протистояння.

Як "народженим перемагати" вдалося перемогти?

Зовсім інакше все склалося на IEM Atlanta 2026.

Цього разу доля звела колективи ще у чвертьфіналі, який проходив у форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог).

На виборі Vitality Dust 2 все виглядало до болю знайомо: рівна боротьба, але перемога "господарів" 13:11.

Здавалося б, що zywOo та компанія контролюють усе й на Anubis, де вони вели 10:8, взявши обидва пістолетні раунди. Одначе, "народжені перемагати" зуміли зібратися та вирвали першу за роки перемогу на власній карті з рахунком 13:11.

Далі сталося те, чого мало хто очікував.

Вирішальною була Inferno, де Natus Vincere не залишили живого місця від опонентів.

Набравши розгін у виграному пістолетному раунді, "народжені перемагати" не скинули обертів аж до кінця мапи та здобули ошелешливу перемогу 13:3.

Статистика протистояння / Скриншот з HLTV

У підсумку, матч завершився 2:1 на користь NAVI, які впевнено крокують далі, перервавши неймовірну серію власних невдач та ще неймовірнішу серію Vitality, які 21 раз поспіль до цього виходили у півфінали турнірів, інформує HLTV.

Коли вібудеться півфінал?

Отож, тепер перед NAVI стоїть ще одне завдання – виграти трофей IEM Atlanta 2026.

Щоправда, для цього доведеться спершу пройти у фінал. На заваді цьому спробує стати колектив з "боліт" BetBoom.

Відбудеться півфінальна гра вже сьогодні (16 травня) о 20:15 за київським часом у форматі BO3, інформує Liquipedia.

Опоненти "народжених перемагати" займають 22 сходинку в світовому рейтингу HLTV та 17 у VRS, тож віримо, що в української організації не виникне проблем аби відправити їх геть з турніру.