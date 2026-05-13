Як Valve змінює внутрішню економіку Steam?

Компанія Valve представила масштабне оновлення Steam Community Market, спрямоване на модернізацію інструментів виявлення товарів та підвищення прозорості транзакцій. На сьогодні понад 13 000 ігор використовують цей майданчик для обміну предметами спільноти, а більше ніж 700 проєктів інтегрували в нього внутрішньоігрові речі. Оскільки ігрові економіки значно переросли існуючі інструменти перегляду, розробники вирішили впровадити глибше розуміння даних про активи безпосередньо в інтерфейс магазину, пише GamesRadar.

Однією з найбільш помітних змін став перехід до ширшого макета сторінок, який використовує всю ширину екрана для зручнішого перегляду. Тепер сторінки предметів містять більше візуальної інформації, а нові результати завантажуються автоматично під час прокручування вниз.

Іноді вам просто потрібен більший вигляд, і тепер ви його маєте,

– прокоментувала команда Valve в офіційному повідомленні.

Особливу увагу приділили візуалізації. Замість загальних зображень-заповнювачів користувачі тепер бачать унікальні рендери конкретних предметів, що виставлені на продаж. Найбільше це відчують гравці Counter-Strike 2. Для цієї гри Valve згенерувала понад 27 000 000 унікальних зображень, щоб відобразити особливості кожного скіна, включаючи рівень зносу, показник float та шаблони паттернів. Це дозволяє покупцям оцінювати зовнішній вигляд речі без необхідності запускати гру.



Так виглядає сторінка магазину тепер / Зображення Valve

Окрім візуальної складової, оновлення принесло глибшу інтеграцію даних про аксесуари. Тепер на сторінці лота відображаються прикріплені наклейки та брелоки з прямими посиланнями на їхні власні сторінки на ринку та вказанням поточної вартості. Система динамічних фільтрів, побудована на базі існуючих даних про предмети, дозволяє миттєво відсіювати потрібні варіанти за специфічними характеристиками, пише Neowin.

Ці фільтри побудовані на основі існуючих даних про предмети, тому ви можете фільтрувати (а іноді й шукати) за будь-якими відомими нам параметрами,

– повідомили в Valve.

Для спрощення навігації Valve впровадила групування схожих предметів, пише Pley. Наприклад, різні версії одного скіна за рівнем зносу тепер зібрані на одній сторінці з окремими вкладками. Це дозволяє швидко порівнювати ціни та переглядати графіки обсягів торгів для кожної категорії окремо.

До речі, графіки також були перероблені: тепер вони показують не лише коливання ціни, а й дані про кількість проданих одиниць, що дає краще розуміння ліквідності ринку.

Важливо, що ці нововведення стануть доступними для більшості розробників автоматично. "Багато з сьогоднішніх змін не потребують додаткових ігрових даних, щоб зробити Ринок кращим для всіх користувачів та ігор", – пояснили розробники Valve. Будь-яка гра, що використовує стандартну систему інвентарю Steam, отримає переваги від динамічних фільтрів без додаткової роботи з боку девелоперів.

Як реагують користувачі

Реакція спільноти, за якою спостерігав 24 Канал, виявилася надзвичайно позитивною. Багато користувачів відзначають, що новий функціонал робить використання сторонніх аналітичних сервісів зайвим:

Це майже повністю скасовує потребу в сторонніх інструментах,

– прокоментував один із гравців у коментарях.

За словами Valve, оновлення "буде відчуватися чудово в усьому, незалежно від того, прийшли ви просто подивитися чи точно знаєте, що шукаєте".

Чи можна вже користуватися?

Наразі оновлений Ринок спільноти перебуває на стадії бета-тестування, яке відкрите для всіх охочих. Користувачі мають можливість у будь-який момент повернутися до старого дизайну сторінок, якщо вони цього забажають.

Valve закликає гравців залишати свої відгуки на спеціальній сторінці обговорень у Steam, щоб покращити систему перед фінальним релізом.

Steam Community Market – це внутрішній цифровий торговий майданчик платформи Valve у сервісі Steam, де користувачі можуть купувати й продавати віртуальні предмети за кошти Steam Wallet. Фактично це окрема економічна система всередині ігрової екосистеми Valve. Ринок запустили ще у 2012 – 2013 роках разом із системою колекційних карток Steam, повідомляє 24 Канал.

Принцип роботи Steam Community Market схожий на класичну біржу. Користувач виставляє предмет зі свого інвентаря на продаж, встановлює бажану ціну, а покупець купує предмет за поточною вартістю або створює заявку на купівлю за нижчою ціною. Система автоматично зводить продавців і покупців. При цьому Valve стягує комісію – стандартний збір Steam та окрему комісію розробника гри, якщо вона передбачена.

Ключова особливість Steam Community Market полягає в тому, що гроші не можна вивести напряму на банківську картку. Після продажу предмета кошти потрапляють у Steam Wallet і можуть використовуватися лише всередині екосистеми Steam – для купівлі ігор, DLC, інших предметів чи програм.

Саме тому Valve юридично позиціонує ринок не як фінансову біржу, а як внутрішній майданчик цифрових товарів. Водночас навколо Steam виникла величезна стороння економіка з незалежними сайтами для торгівлі скінами за реальні гроші.

Функціонування Steam Community Market регулюється правилами Valve та системою Steam Guard. Якщо акаунт не захищений двофакторною авторизацією, продажі можуть затримуватися до 15 днів. Це зроблено для боротьби зі зломами акаунтів і шахрайством, йдеться на steam.fandom.com.

Яка ситуація останнім часом на Ринку предметів у Steam

Останніми роками Steam Community Market дедалі більше нагадує фінансовий ринок. Особливо це стосується предметів із Counter-Strike 2, Dota 2 та Team Fortress 2. Деякі рідкісні скіни в CS2 продаються за десятки тисяч або навіть сотні тисяч доларів. Через це з'явилися цілі спільноти трейдерів, інвесторів і спекулянтів, які відстежують коливання цін майже як на фондовому ринку.

Останнім часом ситуація на Steam Community Market дуже нестабільна, особливо у сегменті CS2. У 2025 році Valve внесла зміни у механіку Trade Up контрактів у Counter-Strike 2, через що ринок буквально вибухнув. Частина дешевих скінів різко зросла в ціні, а деякі дорогі предмети навпаки обвалилися. Це призвело до масової паніки, перевантаження ринку та величезних стрибків вартості предметів, пише SkinPulse.

У 2026 році ринок частково стабілізувався, але волатильність усе ще залишається високою. Аналітики відзначають зростання цін на ножі, рукавички та рідкісні скіни AK-47 і AWP. Колекційні предмети з унікальними "float"-значеннями, рідкісними патернами чи старими турнірними наліпками продаються особливо активно, зазначає CSBoard.

Нагадаємо також: нещодавно 24 Канал писав про те, що економіка Counter-Strike буквально зупинилась і стагнує через очікування великого оновлення "Арсеналу", що викликало панічні розпродажі старих колекцій.

Steam Community Market також дедалі частіше потрапляє під юридичну увагу. Valve вже стикається з позовами щодо механік лутбоксів і азартних елементів у CS2 та інших іграх. Позивачі стверджують, що ринок скінів фактично створює напівлегальну економіку азартних ігор, особливо через можливість перепродажу предметів і використання їх на сторонніх gambling-сайтах, повідомляє PC Gamer.

Які саме предмети продають на Steam Community Market

На Steam Community Market продають величезну кількість цифрових предметів. Найпопулярнішими є скіни зброї, ножі, рукавички, кейси, стікери й агенти з Counter-Strike 2. Також активно торгуються косметичні предмети з Dota 2, Team Fortress 2, Rust, PUBG та інших ігор, зазначає 24 Канал.

Окремою категорією є Steam Trading Cards – цифрові колекційні картки, які випадають під час гри. Їх можна продавати, обмінювати або використовувати для створення значків профілю. Також на ринку продають фони профілю, емодзі, бустери карток, предмети подій та сезонні колекційні речі.

Іноді на Steam Community Market з'являються зовсім дивні товари. Наприклад, предмети з маловідомих ігор-кліккерів чи мемних проєктів. Деякі з них штучно розганяються спекулянтами. В окремих випадках навіть звичайні картинки чи "бананові" скіни з інді-ігор продавалися за сотні або тисячі доларів через дефіцит чи ажіотаж.