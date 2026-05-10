Шанувальники проєктів у жанрі "роуглайт" зобов'язані звернути увагу на нову цікаву відеогру в Steam, яка точно прийдеться їм до смаку, повідомляє 24 Канал.

Про що Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite?

Якшо б нас попросили описати проєкт від Odd Dreams Digital, то ми б воліли назвати його сумішшю Vampire Survivors та легендарної Spore. До речі про схожість з останньою заявляють і самі розробники.

У Everything is Crab, реліз якої відбувся 8 травня 2026 року, гравці візьмуть під контроль тваринку, еволюція якої залежатиме від їхніх виборів та потреб.

Кожен рівень даруватиме нові здібності, поєднання яких може зробити вашого протеже "альфою" живої екосистеми гри.

Головне завдання – вижити якомога довше у процесі нещадної еволюції.

Понад 125 здібностей поєднуються, створюючи безліч різних варіантів та стилів гри: станьте хитрим обманщиком, лютим хижаком, лідером зграї, спритним кочівником або оберіть будь-яку іншу стратегію виживання,

– йдеться в описі гри в Steam.

Які відгуки на проєкт від критиків та геймерів?

Гра стала великим успіхом у Steam, адже за даними SteamDB її пікова кількість одночасних користувачів сягнула понад 19 тисяч осіб, а це всього за 2 дні після релізу.

При цьому тішать і відгуки на проєкт, який наразі має оцінку в 75/100 від критиків на metacritic.

Це весело, гра пропонує величезну кількість напрямків розвитку, і в неї легко зіграти знову. Наразі це одна з моїх 10 улюблених ігор 2026 року,

– зазначив журналіст видання Digital Chumps Натаніель Стівенс.

У ній достатньо креативності та нестандартних ідей, щоб її варто було спробувати, особливо якщо ви все ще сумуєте за втраченим потенціалом Spore,

– вважають у PC Gamer.

Куди більше гра сподобалася безспосередньо геймерам.

Рейтинг оглядів проєкту в Steam знаходиться на відмітці "дуже схвальні", а 87% рецензій з-понад 1200 відгуків є позитивними.

Однозначно лайк та "маст хев", якщо вам подобається збирати адську сатану з щупалок, клюва та ще безвісти чого,

– йдеться в одному з оглядів гри від гравців.

Чому варто придбати гру просто зараз?

З огляду на вищеперераховані показники, Everything is Crab вже можна назвати новим інді-хітом.

Якщо гра продовжить завойовувати любов публіки такими темпами, то опинитися в когорті її перших фанатів – почесно саме по собі.

На додачу, гра зі старту має українську текстову локалізацію, за що окремий респект її розробникам.

Ну і вишенькою на торті є знижка у 10%, яка триматиметься до 22 травня, тож зараз гру можна придбати за 202 гривні замість повної ціни у 225 гривень.