Існує велика ймовірність, що повноцінна рекламна кампанія Grand Theft Auto 6 розпочнеться вже незабаром, повідомляє 24 Канал.

Що про рекламу гри говорив очільник Take-Two?

На початку травня у Лас-Веґасі пройшла конференція Interactive Innovation, де директор компанії-власниці Rockstar заінтригував шанувальників цікавою обіцянкою.

Як повідомляє TechRadar, Штраус Зельник заявив, що рекламна кампанія GTA 6 розпочнеться "скоро" і буде "швидкою і масштабною".

Відтоді, геймери ще більш пильно почали стежити за студією в надії знайти щось, що підкаже коли ж чекати таких жаданних новин про гру.

Які докази з'явилися першими?

Невдовзі пильні фанати Rockstar помітили дивну активність студії в Instagram.

Там виявили, що сторінка компанії підписана на маловідомого музиканта, який рекламує вихід композиції під назвою "Welcome to Vice City", що повинна з'явитися вже 15 травня.

Впевненості "розслідувачам" додало те, що на початку травня на YouTube каналі студії з'явилося приховане відео, яке одразу охрестили третім трейлером GTA 6.

Що підкріпило впевненість геймерів?

Здавалося б, які докази ще потрібні? Однак їх стає усе більше.

Зокрема, як підмітили @thegtaassassin у X, Rockstar зняли "закріплення" з другого трейлера гри на своєму YouTube.

Далі – ще цікавіше.

PlayStation почала надсилати власникам PS4 електронні листи, заохочуючи їх оновитися до PS5 для того аби мати змогу грати в Grand Theft Auto 6, інформує TheGameVerse.

Лист від Sony / Фото з X

Вишенькою на торті стало те, що видання Game Informer, відоме тісною співпрацею з Rockstar у минулому, оголосило, що наступного тижня висвітлить "велику гру".

Коли чекати на інформацію про GTA 6?

Усе це впевнило геймерів в тому, що новини про GTA 6 слід очікувати вже наступного тижня.

Водночас, Rockstar відомі тим, що люблять випускати трейлери в четвер, тож 14 травня видається найімовірнішою датою.

На додачу, 13 травня стартує великий розпродаж "Next Level Deals" у PS Store, інформує games.gg, тож дехто навіть думає, що передзамовлення гри відкриються одразу з прем'єрою нового відео.