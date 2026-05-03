NAVI обіграли FAZE та вийшли до грандфіналу BLAST Rivals Spring 2026, де на них чекає продовження запеклої дуелі проти найсильнішої команди світу, повідомляє 24 Канал.

Як "народжені перемагати" потрапили у фінал?

У півфіналі турніру Natus Vincere впевнено обійшли FAZE, що лише вчаться "жити" без свого багаторічного лідера – Фіна "karrigan" Андерсена, який не так давно приєднався до Falcons, інформує HLTV.

Цікаво, що до цього колектив вже обігрував FAZE аби пробитися до плей-оф.

Півфінальний матч пройшов у форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог) та розпочався з Dust 2, де "народжені перемагати" впевнено здобули звитягу над суперниками з рахунком 13-5.

Складніше для підопічних Городенського, але цікавіше для пересічних глядачів стала Ancient. На ній, FAZE майже здійснили неймовірний "камбек", але все ж NAVI виявилися сильнішими та "закрили" карту 13-11.

Як підсумок, Natus Vincere знову потрапили у гранд-фінал топового турніру, як і на ESL Pro League Season 23 та BLAST Open Rotterdam.

Статистика півфіналу / Фото HLTV

Чи зможуть NAVI зламати власне "прокляття"?

Одначе, у вирішальному поєдинку BLAST Rivals 2026 Віролайнену та компанії знову доведеться зіткнутися з найкращою командою з CS 2 у світі – Vitality.

Попередні зустрічі команд незмінно закінчувалися програшем NAVI. З 19 поєдинків, французи святкували перемогу 18 разів, тож стали справжнім "нічним кошмаром" для української організації, повідомляє HTLV.

Матч відбудеться вже сьогодні (3 травня) о 20:30 та пройде у форматі BO5, інформує Liquipedia, а переможець отримає у кишеню понад 250 тисяч доларів призових.

За умови хорошої гри у "народжених перемагати" буде в запасі цілих 5 карт аби спробувати таки здолати грізних опонентів.

Матч традиційно можна буде переглянути з українськими коментарями на ресурсах студії Maincast.