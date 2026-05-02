Natus Vincere виступатимуть на Esports World Cup 2026 у ексклюзивній формі, яка символізує намаганння вибратися з "дна", інформує 24 Канал.

Що відомо про EWC 2026?

З 6 липня по 23 серпня увага шанувальників кіберспорту з усього світу буде прикута до масштабного турніру в Ер-Ріяді, який цьогоріч розіграє рекордний призовий фонд у 75 мільйонів доларів, інформує Esports Insider.

Протягом семи тижнів, команди поборються у 24-ох дисциплінах та сформують загальну турнірну таблицю, яка визначить найкращу кіберспортивну організацію у світі в 2026 році, що отримає титул чемпіона Club Championship.

На цьогорічному EWC, Україну традиційно представлять NAVI, які вже з нетерпіннями чекають старту змагань та показали лімітовану лінійку форми, створену спеціально для турніру.

Нова форма NAVI – самоіронія в чистому вигляді?

Команди організації виступатимуть у дещо незвичних для себе кольорах, адже на зміну традиційним чорним "джерсі" прийдуть ексклюзивні білі футболки з золотими вставками.

Форму представили у креативному ролику, в фільмуванні якого взяла участь відома українська спортсменка – рекордсменка та дев'ятиразова чемпіонка світу з "фрідайвінгу" Катерина Садурська.

Відео показує як пірнальниця підіймає футболку організації з дна, а фінальний слоган підкреслює задум режисерів.

Представлення форми: дивіться відео

З глибин на сцену,

– йдеться наприкінці ролика.

Таким чином "народжені перемагати" кепкують з власних невдач на минулорічному турнірі, де вони зокрема сенсаційно покинули змагання з CS 2 після першого ж етапу.

Отож, саме в таких "джерсі" команди організації спробують "відштовхнутися від дна", як зазначають самі NAVI в X, та значно покращити свої виступи цьогоріч.

Як у мережі відреагували на новий "мерч"?

Переважна частина шанувальників команди залишилася під враженням і від нової форми і від її представлення.

Ролик швидко засипали схвальними коментарями у соцмережах.

Чорт забирай як добре. Аж сироти по шкірі. Кожне слово таке влучне,

– вважає український кіберспортивний тренер та експерт Іван Шевцов.

Коли буде доступна для продажу? Виглядає дуже круто,

– коментує користувач YouTube @pavelleshchuk6709.

Вау, оце рівень контенту,

– прокоментував відео коментатор та аналітик Олександр Петрик.

Цілком ймовірно, що зі стартом EWC 2026 нові "джерсі" можна буде придбати й собі, тож стежте за новинами у соцмережах NAVI, якщо зацікавились цим "мерчем".