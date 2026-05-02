Natus Vincere виступатимуть на Esports World Cup 2026 у ексклюзивній формі, яка символізує намаганння вибратися з "дна", інформує 24 Канал.
До теми NAVI пробилися до півфіналу BLAST Rivals Spring 2026: кого обіграла українська команда
Що відомо про EWC 2026?
З 6 липня по 23 серпня увага шанувальників кіберспорту з усього світу буде прикута до масштабного турніру в Ер-Ріяді, який цьогоріч розіграє рекордний призовий фонд у 75 мільйонів доларів, інформує Esports Insider.
Протягом семи тижнів, команди поборються у 24-ох дисциплінах та сформують загальну турнірну таблицю, яка визначить найкращу кіберспортивну організацію у світі в 2026 році, що отримає титул чемпіона Club Championship.
На цьогорічному EWC, Україну традиційно представлять NAVI, які вже з нетерпіннями чекають старту змагань та показали лімітовану лінійку форми, створену спеціально для турніру.
Нова форма NAVI – самоіронія в чистому вигляді?
Команди організації виступатимуть у дещо незвичних для себе кольорах, адже на зміну традиційним чорним "джерсі" прийдуть ексклюзивні білі футболки з золотими вставками.
Форму представили у креативному ролику, в фільмуванні якого взяла участь відома українська спортсменка – рекордсменка та дев'ятиразова чемпіонка світу з "фрідайвінгу" Катерина Садурська.
Відео показує як пірнальниця підіймає футболку організації з дна, а фінальний слоган підкреслює задум режисерів.
Представлення форми: дивіться відео
З глибин на сцену,
– йдеться наприкінці ролика.
Таким чином "народжені перемагати" кепкують з власних невдач на минулорічному турнірі, де вони зокрема сенсаційно покинули змагання з CS 2 після першого ж етапу.
Отож, саме в таких "джерсі" команди організації спробують "відштовхнутися від дна", як зазначають самі NAVI в X, та значно покращити свої виступи цьогоріч.
Як у мережі відреагували на новий "мерч"?
Переважна частина шанувальників команди залишилася під враженням і від нової форми і від її представлення.
Ролик швидко засипали схвальними коментарями у соцмережах.
Чорт забирай як добре. Аж сироти по шкірі. Кожне слово таке влучне,
– вважає український кіберспортивний тренер та експерт Іван Шевцов.
Коли буде доступна для продажу? Виглядає дуже круто,
– коментує користувач YouTube @pavelleshchuk6709.
Вау, оце рівень контенту,
– прокоментував відео коментатор та аналітик Олександр Петрик.
Цілком ймовірно, що зі стартом EWC 2026 нові "джерсі" можна буде придбати й собі, тож стежте за новинами у соцмережах NAVI, якщо зацікавились цим "мерчем".