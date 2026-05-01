Кого здолали NAVI на шляху до головного призу?

Шлях NAVI до півфіналу на турнірі у Форт-Ворті, штат Техас, розпочався з переконливого виступу в групі B. Загальний призовий фонд змагань становить 350 000 доларів, і український колектив уже гарантував собі значну частину цієї суми, забезпечивши місце в четвірці найкращих, пише HLTV.

Першим випробуванням для команди став матч проти FaZe Clan, про який ми писали раніше. Суперник виступав у незвичному складі – це був їхній перший турнір без багаторічного інгейм-лідера karrigan. NAVI скористалися ситуацією та виглядали значно сильнішими на обох обраних мапах. Зустріч завершилася з рахунком 13:7 на Anubis та 13:11 на Ancient, що дало команді необхідний імпульс для подальших звершень.

Наступним важливим моментом став поєдинок проти GamerLegion. NAVI здобули перемогу з загальним рахунком 2 – 0, хоча події на мапах розвивалися за різними сценаріями.

Mirage

Першою локацією став Mirage, де український снайпер Ігор "w0nderful" Жданов продемонстрував, можливо, свою найкращу гру в поточному році. У першій половині матчу він здійснив сім мульти-вбивств, що дозволило NAVI захопити ранню перевагу.

Попри зусилля гравців GamerLegion, зокрема Януша "Snax" Погожельського та Мілана "hypex" Половеця, які зуміли на певний час зрівняти рахунок до 5 – 5, дует w0nderful та Дріна "makazze" Шакірі продовжував домінувати у відкриваючих дуелях.

Навіть коли GamerLegion вдалося виграти еко-раунд та реалізувати складний клатч 1 на 3 зусиллями Себастьяна "Tauson" Лінделофа, "Народжені Перемагати" не втратили контроль. Капітан команди Алексі "Aleksib" Віролайнен зробив важливі три вбивства в ситуації 3 на 5, після чого w0nderful закрив раунд клатчем 1 в 2.

Крапку на Mirage поставив той же w0nderful, оформивши ефектний "квадро-кілл" зі снайперської гвинтівки AWP, що принесло перемогу з рахунком 13 – 10.

Ancient

Друга мапа, Ancient, перетворилася на справжнє сольне виконання від makazze та w0nderful. Косоварський ріфлер makazze підтвердив свою репутацію майстра цієї мапи, завершивши першу половину з 15 фрагами (вбивство супротивника, а також очко, яке нараховується гравцеві за це вбивство) та повністю дезорієнтувавши захист опонентів. Наприкінці половини w0nderful додав до активу команди неймовірний "ейс" (знищення всієї команди противника) з автоматом AK-47.

Після зміни сторін Ігор Жданов продовжив тиск, зробивши три вбивства з пістолетів Dual Berettas, а Валерій "b1t" Ваховський допоміг остаточно зламати опір суперника, нейтралізуючи їхні спроби форс-баїв. Мапа завершилася розгромним рахунком 13 – 4.

Що це означає для NAVI?

Ця перемога дозволила NAVI вийти безпосередньо у півфінал, оминаючи стадію чвертьфіналу, оголосили NAVI на своїй сторінці. Тепер команда очікує на свого суперника, яким стане переможець пари G2 проти FaZe Clan. За даними Liquipedia, ця гра відбудеться вже 2 травня.

Успіх NAVI та Vitality, які також пройшли до півфіналу з іншої частини сітки, створює умови для потенційно грандіозного фіналу. Ці дві команди останнім часом зустрічаються не вперше у фіналах, зокрема, так було на одному з попередніх великих турнірів. Vitality тоді перемогли, але це дозволило NAVI піднятися на друге місце у рейтингу світових команд.

Капітан NAVI Алексі "Aleksib" Віролайнен зазначив, що він "дуже прагне" такого вирішального протистояння за титул проти команди Vitality.

Детальніше про турнір

Додатково нагадаємо, що BLAST Rivals Spring 2026 це офлайн-турнір з CS2, організований компанією BLAST. За рівнем це S-Tier змагання, а також Valve Wildcard event, тобто результати впливають на відбір на майбутні великі турніри.

Турнір відбувається у Форт-Ворті, штат Техас, США, з 29 квітня по 3 травня 2026 року. Групова стадія розпочалась 29 квітня і тривала два дні, а плейоф стартував 1 травня на майданчику Dickies Arena. Загальний призовий фонд турніру становить один мільйон доларів, але для безпосередніх нагород командам призначені лише 350 000 доларів. Переможець забере 125 тисяч.

Учасники і фаворити

У турнірі беруть участь вісім команд, усі запрошені через рейтинг VRS. П'ять із них входять до топ-10 світового рейтингу: Vitality, Natus Vincere, FURIA, FUT Esports та Astralis. Крім того, на змаганнях з'явилися G2 Esports, FaZe Clan і GamerLegion.

Формат турніру передбачає менш масштабний склад учасників, ніж зазвичай, щоби гарантувати справжнє протистояння найсильніших суперників. При цьому деякі топові команди відхилили запрошення, зокрема MOUZ і Falcons, стверджує esports.gg.

Головним фаворитом вважається Team Vitality, яка на цей момент уже перемогла на чотирьох попередніх турнірах сезону. NAVI і FURIA – найімовірніші претенденти, щоб кинути виклик французькому гіганту. FUT Esports привернули увагу як несподівані герої після перемоги на PGL Bucharest 2026, а FaZe Clan напередодні турніру провела серйозні зміни у складі.