Як NAVI перемогли FaZe?

Турнір BLAST Rivals Spring 2026 зібрав у Форт-Ворті вісім найсильніших команд світу, які змагаються за призовий фонд у розмірі 350 000 доларів. Матчі проходять на відомій Dickies Arena, а формат групового етапу передбачає систему GSL з матчами до двох перемог. NAVI, які нещодавно стали тріумфаторами двадцять третього сезону ESL Pro League, зустрілися з FaZe Clan у своєму першому поєдинку, який завершився перемогою українського клубу з рахунком 2 – 0, пише HLTV.

Anubis

Першою картою протистояння стала Anubis, яку, на подив багатьох аналітиків, обрали саме представники FaZe Clan. Попри те, що протягом останніх шести місяців статистика команди на цій локації була невтішною – чотири поразки у чотирьох іграх – вони вирішили ризикнути під керівництвом свого нового капітана Рассела "Twistzz" Ван Далкена.

Проте сподівання FaZe на ефект несподіванки не справдилися. Колективна гра Natus Vincere виявилася на голову вищою, а результативні дії Валерія "b1t" Ваховського допомогли команді піти на перерву з розгромним рахунком 11:1.

У другій половині FaZe спробували нав'язати боротьбу в атаці, але величезне відставання не залишило їм шансів на камбек.

Ancient

Друга локація, Ancient, виявилася значно складнішою для підопічних Андрія "B1ad3" Городенського. Традиційно боротьба розгорнулася за контроль над центром карти.

У першій половині зустрічі Міхай "iM" Іван та Дрін "makazze" Шакірі відзначалися важливими мульти-вбивствами, проте FaZe Clan завдяки індивідуальній майстерності Twistzz та frozen змогли вирватися вперед, завершивши сторону за рахунку 7:5.

Після зміни сторін ситуація для NAVI стала критичною: суперник виграв пістолетний раунд і перший раунд із повним закупівлею, збільшивши свою перевагу до 10:5. Здавалося, що третьої карти не уникнути.

Проте саме в цей момент ініціативу знову перехопив косовський рифлер makazze. Він став справжнім нічним жахом для гравців FaZe, виграючи майже кожну дуель на початку раундів. Його феноменальна статистика відкривальних фрагментів – 8 перемог проти 3 поразок – дозволила NAVI здійснити вражаючий ривок з рахунком 8:1 та завершити карту на свою користь із результатом 13:11.

Матч NAVI проти FaZe: дивіться відео

Після матчу

Капітан Natus Vincere Алексі "Aleksib" Віролайнен після матчу не стримував емоцій. В інтерв'ю для HLTV він зазначив, що вже вкотре йому доводиться виділяти неймовірну форму makazze. За словами лідера команди, такі похвали є абсолютно заслуженими, адже гравець демонструє приголомшливі результати незалежно від того, чи це груповий етап, чи вирішальні стадії плей-оф.

Я вважаю, що він грає просто чудово. Він дуже працьовитий хлопець, і на турнірній арені він показує чудові результати, особливо в матчах групового етапу та плей-оф, і це те, що, як IGL команди, ти розумієш: коли доводиться грати в матчах під великим тиском або на сцені, ти усвідомлюєш, що твій новачок, ймовірно, покаже результати, на які інші гравці не здатні,

– сказав Aleksib.

Для FaZe Clan цей матч став першим серйозним випробуванням у новому форматі з Twistzz у ролі ігрового лідера, проте дебют виявився зіпсованим через впевнену гру опонентів.

Завдяки цій перемозі NAVI приєдналися до списку учасників плей-оф, де також змагатимуться такі гранди, як Team Vitality, G2 Esports та Astralis. Згідно з форматом турніру, переможці груп одразу потрапляють до півфіналу, тоді як команди, що посіли другі та треті місця, розпочнуть свій шлях із чвертьфіналів.

Вирішальний матч BLAST Rivals Spring 2026, за даними Liquipedia, відбудеться 3 травня у форматі до трьох перемог.