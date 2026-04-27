Яким був шлях українців до перемоги?

Турнір CCT Global Finals 2026 став справжнім випробуванням для оновленого складу Monte. Змагання проходили в португальському місті Віла-Нова-де-Гая на базі SAW Esports Arena. Призовий фонд івенту склав 75 000 доларів, а за перше місце український клуб отримав сумарно 30 000 доларів призових. Для колективу це вже другий титул у 2026 році, що є надзвичайно важливим результатом після серйозних кадрових змін на початку сезону, коли команду покинув ryu, перейшовши до Astralis, пише 24 Канал.

Шлях до фіналу був тернистим. Monte впевнено стартували, здолавши Betclic та Ninjas in Pyjamas, пише Pley. Проте у фіналі верхньої сітки вони поступилися HEROIC з рахунком 1 – 2. Опинившись у кроці від вильоту, українці знову обіграли Ninjas in Pyjamas у нижній сітці, отримавши омріяний шанс на реванш у гранд-фіналі.

Вирішальна серія у форматі best-of-five почалася з приголомшливого домінування на карті Nuke. Monte не залишили суперникам жодного шансу, завершивши карту з рідкісним рахунком 13:0.

На наступній локації, Dust2, ситуація була складнішою: українці поступалися 4:8, проте завдяки блискучій грі в обороні зуміли перехопити ініціативу та виграти карту з рахунком 13:9.

Хоча HEROIC змогли відповісти перемогою на Inferno (13:5), остаточну крапку в матчі було поставлено на Ancient. Попри запеклу боротьбу, Monte виявилися сильнішими, закривши карту з рахунком 13:10 та загальним результатом серії 3 – 1, відзначає HLTV.



Команда Monte зараз має міжнародний склад / Фото Monte

Кожен зробив свій внесок

Головною зіркою турніру став французький снайпер Орельєн "afro" Драп'є. Він завершив змагання з вражаючим рейтингом 1.33 за 15 зіграних карт. Капітан команди Джек "Gizmy" фон Спрекельсен зазначив у інтерв'ю для HLTV, що досвід та спокій afro стали ключовими факторами успіху молодіжного складу. За словами капітана, вони намагаються максимально використовувати потенціал снайпера, не обмежуючи його допоміжними ролями, що дозволяє команді діяти агресивніше.

Важливим аспектом перемоги стала швидка адаптація Rainwaker з Болгарії. Капітан підкреслив, що гравець ідеально вписався в колектив, а його вміння самостійно контролювати позиції та створювати тиск на суперника значно полегшують координацію в грі.

Також значний внесок у фіналі зробив AZUWU, який взяв на себе ініціативу в критичні моменти на карті Ancient.

Що далі для Monte?

Перемога на CCT Global Finals 2026 забезпечила Monte пряме запрошення на Stage 2 престижного турніру IEM Cologne Major. Це серйозний крок уперед для команди, яка тривалий час виступала переважно на онлайн-турнірах та невеликих LAN-івентах.

Попереду на колектив також чекає виступ на PGL Astana, де вони планують протестувати нові стратегії проти команд світового рівня, пише Gameinside. Gizmy впевнений, що досвід, отриманий на менших змаганнях, де помилки караються миттєво, допоможе їм гідно представити Україну на великій сцені.