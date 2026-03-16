Як NAVI здобували перемогу?

Фінал ESL Pro League Season 23 став справжнім тріумфом для Natus Vincere. Українська організація здобула свій перший трофей найвищого рівня з моменту перемоги на IEM Rio 2024, перервавши серію без перемог, що тривала 518 днів, пише 24 Канал.

У вирішальному матчі, який проходив у Стокгольмі, NAVI зустрілися з турецьким колективом Aurora, який тепер належить росіянам, і здолали їх із рахунком 3 – 1. Ця перемога не лише принесла команді 100 000 доларів призових, а й значно зміцнила їхні позиції у світовому рейтингу.

Успіх makazze

Попри командний успіх, уся увага спільноти була прикута до індивідуальних досягнень. Дев'ятнадцятирічний Дрін "makazze" Шакірі, який приєднався до команди у червні 2025 року, отримав свою першу нагороду MVP у кар'єрі. Він став першим представником Косово, кому вдалося завоювати такий престижний титул від порталу HLTV.

Протягом усього турніру makazze демонстрував вражаючу стабільність:

Усі дев'ять мап у плей-оф він завершив із рейтингом вище 1.00.

Його підсумковий рейтинг склав 1.38, а показник середньої шкоди за раунд сягнув 92,3 одиниці.

Одним із найяскравіших моментів чемпіонату став його неймовірний клатч 1 проти 4 на мапі Dust2, який фактично зламав опір суперників.

Загалом, за даними ESL, він зіграв 22 мапи.

w0nderful не відстає

Хоча титул найкращого гравця турніру дістався юному ріфлеру, фінальна серія стала зоряним часом для снайпера Ігоря "w0nderful" Жданова, відзначає Insider Gaming. Українець показав феноменальний рейтинг 1.56 у фіналі та виграв сім критично важливих клатчів. Його агресивна гра з AWP та точні постріли з пістолетів на Mirage та Nuke дозволили NAVI впевнено контролювати хід зустрічі.

Навіть на програній мапі Anubis w0nderful зробив усе можливе для перемоги, набивши 25 фрагів та майже витягнувши раунд 1 проти 3.

NAVI проти Aurora Gaming: дивіться відео

Шлях "Народжених Перемагати" до титулу був сповнений викликів. Почавши виступ із другого онлайн-етапу, команда зазнала поразок від G2 та Legacy, проте змогла реабілітуватися в іграх проти Monte, B8 та 3DMAX. У плей-оф ситуація дещо спростилася завдяки несподіваним вильотам головних фаворитів – Spirit та MOUZ, які програли свої чвертьфінали аутсайдерам. Валерій "b1t" Ваховський після перемоги жартівливо зазначив, що відсутність на турнірі команди Vitality зробила шлях до трофея значно легшим.

Для суперників з Aurora цей фінал став справжнім випробуванням, пише Pley. Капітан команди MAJ3R зізнався, що після поразки на Nuke колектив був ментально виснажений. Їхній зірковий гравець XANTARES провів далеко не найкращий матч, сумарно зробивши лише 44 фраги при 62 смертях за чотири мапи. Цей результат підкреслив проблеми Aurora у матчах під найвищим тиском.