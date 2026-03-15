Відтепер Данило Валітов виступатиме під новим для себе "тегом", повідомляє 24 Канал.
За яку команду виступатиме headtr1ck?
У січні 2026 року стало відомо, що B8 відправляє на лаву запасних 21-річного Данила Валітова, більш відомого як headtr1ck.
Цей крок викликав здивування у багатьох шанувальників команди та став несподіванкою й для самого снайпера.
Врешті, 12 березня стало відомо, що молодик офіційно завершив співпрацю з організацією та став вільним агентом.
Щоправда, пробути в такому статусі йому судилося недовго. Данило мав чималий попит на свої послуги та врешті обрав приєднатися до колективу Inner Circle, оскільки повірив у цей проєкт.
Я справді довіряю цьому проєкту і впевнений, що все в наших руках, радий бути тут!,
– написав headtr1ck у X.
Самі ж Inner Circle сподіваються, що прихід досвідченого гравця забезпечить покращення форми команди після того, як вона вибула в першому раунді плей-оф у трьох з чотирьох останніх турнірів, інформує HLTV.
Що відомо про Inner Circle?
У 2025 році британська організація Inner Circle Esports викупила склад з молодих українських гравців TNL, щоб розвиватися на міжнародній сцені Counter-Strike 2.
Колектив регулярно виступає на європейських турнірах і кваліфікаціях, а також входив до топ-35 світового рейтингу Valve Regional Standings.
Поточний склад команди складається з українських гравців, до яких входять: Арсеній "cptkurtka023" Деревинський, Віктор "onic" Бабій, Данило "headtr1ck" Валітов, Едуард "zeRRoFIX" Петровський та Давид "Dawy" Бібік.