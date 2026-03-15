Відтепер Данило Валітов виступатиме під новим для себе "тегом", повідомляє 24 Канал.

За яку команду виступатиме headtr1ck?

У січні 2026 року стало відомо, що B8 відправляє на лаву запасних 21-річного Данила Валітова, більш відомого як headtr1ck.

Цей крок викликав здивування у багатьох шанувальників команди та став несподіванкою й для самого снайпера.

Врешті, 12 березня стало відомо, що молодик офіційно завершив співпрацю з організацією та став вільним агентом.

Щоправда, пробути в такому статусі йому судилося недовго. Данило мав чималий попит на свої послуги та врешті обрав приєднатися до колективу Inner Circle, оскільки повірив у цей проєкт.

Я справді довіряю цьому проєкту і впевнений, що все в наших руках, радий бути тут!,

– написав headtr1ck у X.

Самі ж Inner Circle сподіваються, що прихід досвідченого гравця забезпечить покращення форми команди після того, як вона вибула в першому раунді плей-оф у трьох з чотирьох останніх турнірів, інформує HLTV.

Що відомо про Inner Circle?