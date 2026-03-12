Якими стануть наступні кроки Данила Валітова?

Двадцятиоднорічний український снайпер Данило Валітов, відомий у спільноті під псевдонімом headtr1ck, офіційно припинив свою співпрацю з організацією B8 Esports. Це рішення не стало цілковитою несподіванкою, адже гравець перебував на лаві запасних ще з січня поточного року. Протягом цього часу колектив експериментував зі складом, залучаючи нових виконавців. Спочатку місце снайпера тимчасово посів Михайло-Назарій "segukawa" Бібель, а згодом до команди на правах оренди приєднався Данило "s1zzi" Вінник, пише HLTV.

Тепер, коли всі формальності врегульовані, Валітов отримав статус вільного агента. Це означає, що він може вести переговори з будь-яким зацікавленим клубом без жодних фінансових чи контрактних обмежень.

Представники B8 Esports висловили щиру вдячність гравцеві за весь час, проведений разом, відзначивши його професіоналізм, внесок у результати команди та всі спільні моменти, які стали важливою сторінкою в історії організації. Вони побажали Данилу успіхів у його подальших починаннях та висловили сподівання, що він продовжуватиме займатися улюбленою справою на найвищому рівні.

Що відомо про кар'єру headtr1ck?

Кар'єрний шлях headtr1ck вражає своєю насиченістю. Свого часу він був одним із найяскравіших талантів проєкту NAVI Junior, після чого отримав запрошення до відомої шведської організації Ninjas in Pyjamas. У складі NiP Данило виступав з січня 2023 по квітень 2024 року, демонструючи стабільну гру з індивідуальним рейтингом 1,08. Приєднавшись до B8 у квітні 2024 року, він лише покращив свої показники, досягнувши середнього рейтингу 1,09 за весь період перебування в українському клубі.

Досвід виступів на міжнародній арені також є вагомим активом гравця. Останнім великим турніром для Валітова у складі B8 став StarLadder Budapest Major наприкінці 2025 року, де команда зупинилася на 9 – 11 позиції. Загалом у послужному списку снайпера вже три участі у турнірах серії Major: окрім Будапешта, він змагався в Остіні разом з B8 та в Парижі у 2023 році у складі Ninjas in Pyjamas.

Куди далі йде B8?

Поки headtr1ck розглядає нові пропозиції, організація B8 Esports зосередилася на вирішенні критично важливого завдання – виходу на наступний мейджор. Аналітики HLTV зазначають, що раніше ситуація для команди виглядала досить невтішно.

Згідно з прогнозами, опублікованими на початку березня, шанси колективу на потрапляння до списку учасників головного турніру оцінювалися лише у 16,7 відсотка. Єдиною значущою подією в їхньому календарі на той момент був турнір BLAST Open у Роттердамі, чого явно не вистачало для набору необхідної кількості балів.

Однак керівництво клубу прийняло стратегічне рішення, яке може докорінно змінити ситуацію. B8 офіційно зареєструвалися на участь у третьому сезоні Parken Challenger Championship. Цей крок експерти називають оптимальним вибором для команди, оскільки успішний виступ на цьому LAN-турнірі дозволить суттєво покращити їхнє положення у світових рейтингах.

За новими розрахунками, участь у цьому змаганні підвищує ймовірність виходу на мейджор до солідних 61,7 відсотка. Це свідчить про серйозні амбіції організації, яка, попри зміну ключового гравця, не збирається відмовлятися від боротьби за найвищі нагороди у світі кіберспорту.