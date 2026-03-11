Яким був шлях NAVI до чвертьфіналу?

Вихід української команди до плей-оф став можливим завдяки перемозі у вирішальному матчі п'ятого раунду другої стадії. Суперником став французький колектив 3DMAX. Поєдинок закінчився з рахунком 2 – 1 на користь NAVI, пише HLTV.

Серія розпочалася на карті Dust II, де європейський склад NAVI продемонстрував впевнену гру в захисті, відбивши атаки опонентів на точку B і забезпечивши собі перевагу 6:2 на старті. Завдяки важливим перемогам у складних ігрових моментах від Алексі "Aleksib" Віролайнена та Дріна "makazze" Шакірі, команда легко довела першу карту до перемоги з рахунком 13:5.

Проте на карті Inferno французи змогли дати відсіч. Попри невдалий початок, 3DMAX перехопили ініціативу, завершивши першу половину з рахунком 8:4, а згодом продемонстрували майже бездоганну гру в нападі, віддавши NAVI лише один раунд. У підсумку французька команда зрівняла рахунок у серії, перемігши 13:5.

Доля путівки до Стокгольма вирішувалася на карті Ancient, де Natus Vincere знову взяли гру під свій контроль. Домінуючи у захисті, вони не залишили шансів супернику та завершили карту з ідентичним рахунком 13:5 на свою користь, чим забезпечили собі місце на лан-фіналі.

NAVI проти 3DMAX на ESL Pro League Season 23: дивіться відео

Загалом виступ NAVI у другій стадії був неоднозначним. Окрім тріумфу над 3DMAX, команда здобула перемоги над українськими колективами Monte з рахунком 2 – 1 та B8 з рахунком 2 – 0. Проте були й поразки від G2 Esports та Legacy.

Варто зазначити, що інші представники України – Monte та B8 – не змогли подолати цей етап, а команда Passion UA завершила свої виступи ще за підсумками першої стадії турніру.

Цьогорічний турнір ESL Pro League Season 23 став особливим, адже фінальна частина вперше з 2019 року повертається до формату стадіонних виступів. Плей-оф відбудеться у Стокгольмі, Швеція, на майданчику Annexet з 13 по 15 березня.

Що буде далі?

У чвертьфіналі NAVI зустрінуться з колективом The MongolZ, пише Insider Gaming. Цікаво, що монгольська команда виступатиме без свого тренера Ерденедалая "maaRaa" Баянбата, тоді як український клуб прагнутиме реваншу за поразку на попередньому великому турнірі.

Окрім NAVI та The MongolZ, до вісімки найкращих увійшли такі команди, як Spirit, MOUZ, Aurora Gaming, Legacy, Astralis та FUT Esports. Останні створили справжню сенсацію, вибивши з турніру зірковий склад G2 Esports. Також турнір покинула бразильська команда FURIA, яка через особисті обставини свого капітана Габріеля "FalleN" Толедо виступала не в повному складі та поступилася Astralis.

Який приз чекає на переможця?

Призовий фонд змагань становить 1 мільйон доларів. Переможець отримає 100 000 доларів безпосередньо як призові, а також 150 000 доларів у вигляді "клубної частки", яка виплачується організації.

Крім фінансової винагороди, успішний виступ може суттєво вплинути на позиції команд у світовому рейтингу, що дозволить отримати кращий посів на майбутньому мейджорі в Кельні 2026 року.