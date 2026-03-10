Які фактори вплинули на формування списку учасників PGL Astana 2026?

Організатор турнірів PGL офіційно оголосив перелік команд, які отримали прямі запрошення на турнір в Астані. Загалом участь візьмуть шістнадцять колективів: окрім дванадцяти запрошених, ще чотири місця будуть розіграні через регіональні кваліфікації в Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азії, пише HLTV.

Змагання відбудуться в столиці Казахстану з 9 по 17 травня 2026 року, а фінальна частина пройде на відомій Barys Arena. Призовий фонд турніру вражає – він становить 1,6 мільйона доларів, за даними самої PGL.

Серед команд, які підтвердили свою участь, особливу увагу українських уболівальників привертає колектив Monte. На жаль, попри те, що компанія заснована в Україні, на цей момент в команді з CS2 немає жодного українця, судячи з даних, які наводить Liquipedia.

Окрім них, до списку запрошених увійшли такі відомі теги, як FURIA, MOUZ, Falcons, G2, Heroic, The MongolZ, FUT (за команду грають двоє українців), Gentle Mates, а також росіяни з Aurora, Parivision і Spirit.

Кого ми не побачимо на турнірі?

Організаторам вдалося залучити сім із десяти найкращих команд світу за версією рейтингу VRS, що робить цей захід надзвичайно конкурентним. Проте в списку не бачимо Vitality і Natus Vincere. Ці колективи відмовилися від участі за власною ініціативою.

Минулорічні фіналісти Astralis також відмовилися від запрошення, як і FaZe, GamerLegion та NRG. Усі шість команд натомість відвідають IEM Atlanta, який проходитиме в США майже в ті самі дати – з 11 по 17 травня, пише Insider Gaming.

Такий розподіл сил багато в чому зумовлений логістичними труднощами. Багато команд обрали Астану замість Атланти через потенційні проблеми з отриманням віз до Сполучених Штатів Америки.

Цікавий підхід продемонструвала турецька організація FUT: представники команди пояснили, що вони свідомо прийняли запрошення на обидва турніри одночасно. Це було зроблено для того, щоб мати гарантовану можливість виступити хоча б на одному заході, якщо виникнуть затримки з американськими візами.

Регламент PGL дозволяє командам відмовитися від участі до певної дати, яка наступає вже після дедлайну видачі віз для поїздки в Атланту.

Які наслідки відсутності топових команд?

Для багатьох учасників PGL Astana 2026 відсутність команди Vitality є справжнім подарунком. Оскільки цей колектив зараз вважається чи не найсильнішим в історії Counter-Strike, його відсутність відкриває шлях до трофея таким командам, як FURIA, MOUZ і Falcons.

Колектив Vitality натомість зосередився на IEM Atlanta, оскільки їм потрібна лише одна перемога в межах наступних п'яти турнірів від ESL, щоб виграти престижний Grand Slam і отримати додатково 1 мільйон доларів.

Варто зазначити, що результати в Казахстані не впливатимуть на кваліфікацію до мейджору в Кельні, оскільки дедлайн для запрошень минає 5 квітня. Проте для більшості команд це стане критично важливою можливістю набрати форму перед IEM Cologne, що стартує 2 червня.