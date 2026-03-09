Це рішення стало відповіддю на серйозні зміни в екосистемі гри та посилення конкуренції між провідними гравцями ринку кіберспортивних івентів. Про це пише HLTV.

Дивіться також Passion UA не змогли перемогти маловідому команду FOKUS на кваліфікаціях Stake Ranked

Які суми та за якими критеріями отримають учасники нових турнірів від PGL?

Румунський турнірний оператор PGL офіційно підтвердив свої наміри інвестувати щонайменше 22 мільйони доларів у розвиток турнірів рівня Tier 1 протягом 2027 – 2028 років. Цей крок став частиною нової стратегії компанії, спрямованої на створення стабільного та фінансово привабливого середовища для професійних гравців та організацій після того, як Valve скасувала франшизні ліги.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Щорічний бюджет програми становитиме 11 мільйонів доларів. Ця сума розподіляється між кількома ключовими напрямками. Половина річного фінансування, а саме 6 мільйонів доларів, піде на формування призових фондів та прямі виплати клубам. Кожен із шести запланованих на рік LAN-турнірів матиме призовий фонд у розмірі 1 мільйон доларів, який буде розділений порівну: 500 000 доларів отримають гравці відповідно до зайнятих місць, а інші 500 000 доларів будуть спрямовані безпосередньо організаціям як частка клубу, відзначає Pley.

Система стимулів

Окрім класичних призових, PGL впроваджує систему додаткових стимулів, на яку виділяється 5 мільйонів доларів на рік. Одним із найважливіших елементів є бонус за запрошення на основі рейтингу Valve Regional Standings (VRS). Щорічно на це спрямовуватимуть 2,2 мільйона доларів.

П'ять найкращих команд за рейтингом VRS, які приймуть запрошення на турнір, розділять між собою від 300 000 до 400 000 доларів за кожен івент. Якщо хтось із лідерів відмовиться від участі, право на отримання бонусу переходить до наступних команд у списку, аж до 12-го місця в рейтингу.

Тепер командам вигідно збільшувати глядацьку базу

Ще 2,8 мільйона доларів на рік виділено на заохочення за глядацькі охоплення. Ця сума розподілятиметься між 16 найкращими командами року на основі балів, нарахованих за популярність їхніх матчів серед аудиторії та частоту участі у заходах PGL, додає Insider Gaming.

Така модель має на меті винагороджувати не лише за спортивні результати, а й за медійний внесок у розвиток сцени.

Додаткові витрати

PGL також встановлює високі стандарти гостинності для учасників. Організатор бере на себе витрати на переліт для восьми членів кожної команди, забезпечує проживання в одномісних номерах у готелях категорії чотири зірки або вище, а також надає тренувальні зони з обладнанням, що повністю відповідає турнірним специфікаціям.

Для підтримки змагальної чесності графік матчів буде побудований так, щоб команда проводила не більше однієї серії до двох перемог на день.

Дивіться також Українці стали сенсацією ESL Pro League 23

Графік турнірів PGL

Графік на 2027 рік уже містить шість великих турнірів. Перші два заходи відбудуться в Шенгенській зоні у січні та лютому, наступні заплановані на березень, квітень, вересень та жовтень, пише Esports.net.

У 2028 році серія продовжиться з аналогічною кількістю турнірів, дати яких будуть уточнені пізніше.

Керівництво PGL зазначає, що такі фінансові плани дозволять компанії на рівних конкурувати з іншими великими операторами, як-от BLAST чи ESL, які також активно оновлюють свої формати. За словами виконавчого директора PGL Сільвіу Строє, ця пропозиція є найкращою в історії компанії і має забезпечити довгострокову стабільність для команд і гравців у Counter-Strike 2.