Друга стадія 23 сезону ESL Pro League розпочалася з приємної несподіванки для українських фанатів кіберспорту, повідомляє 24 Канал.

До теми Passion UA не змогли перемогти маловідому команду FOKUS на кваліфікаціях Stake Ranked

B8 обіграли одну з кращих команд світу?

У той час як більшість фаворитів без проблем подолали перший ігровий день Stage 2, бразильська FURIA неочікувано зазнала невдачі у поєдинку проти B8, повідомляє Liquipedia.

Український клуб зумів перебороти суперників з рахунком 2:1 за мапами. У свій актив B8 забрали Mirage (13:8) та Dust 2 (13:6), розгромно поступившись на Overpass – 2:13.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Такий старт турніру неабияк здивував експертів, які серед причин програшу бразильців назвали їхню майже двотижневу перерву між офіційними поєдинками.

Один з кращих моментів матчу: дивіться відео

Have you ever seen a silent retake before? #ESLProLeague pic.twitter.com/T7sYDDSSHD — ESL Counter-Strike (@ESLCS) March 6, 2026

До того ж, капітан FURIA Габріель "FalleN" Толедо наразі більше переймається особистими справами та ще до старту змагань заявив, що не зможе зіграти у плей-оф, а в разі потрапляння туди команди його місце займе тренер колективу, інформує HLTV.

Наразі обидві команди зберігають шанси на прохід до наступної стадії, а наступними опонентами українців стане Team Spirit.

Що відомо про ESL Pro League Season 23?