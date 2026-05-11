Яким буде шлях українських команд на груповому етапі IEM Atlanta 2026?

Світова кіберспортивна арена знову збирає найсильніших представників дисципліни Counter-Strike 2. З 11 до 17 травня 2026 року шістнадцять провідних колективів змагатимуться в межах турніру IEM Atlanta 2026. На кону стоїть не лише престижний титул, а й значний призовий фонд, пише 24 Канал.

Серед учасників особливу увагу привертає український топ-колектив NAVI, який розпочинає свій шлях на турнірі відразу після завершення напруженого фіналу BLAST Rivals Spring 2026. На початку травня "Народжені Перемагати" продемонстрували високий рівень гри, проте у вирішальному матчі поступилися команді Vitality з рахунком 0:3, посівши у підсумку друге місце.

Першим випробуванням для NAVI на груповому етапі стане зустріч із Passion UA. Колектив, у складі якого виступають лише двоє українських гравців (через що він наразі вважається європейським попри заснування в Україні), на момент старту змагань займає 44-те місце в глобальному рейтингу від Valve та 34-ту позицію за версією порталу HLTV.org.

Історія особистих зустрічей між цими опонентами поки що на боці NAVI, тому аналітики вважають команду беззаперечним фаворитом цього протистояння. Статистика підтверджує їхню домінацію: у останніх 18 матчах колектив здобув 14 перемог, а три з чотирьох поразок були зафіксовані саме у іграх проти лідерів світового рейтингу – команди Vitality. Переможець цієї пари у наступному раунді групи B зустрінеться з кращим у дуеті SINNERS та GamerLegion.

Уже сьогодні "Народжені Перемагати" розпочнуть виступ на IEM Atlanta 2026. […] Сподіваємося, що сьогодні Народжені Перемагати зможуть здобути перемогу та пройти до наступного раунду групи B,

– прокоментували NAVI в своєму оголошенні.

Коли і де дивитися матч?

Як зазначено на сторінці турніру в Liquipedia, команди почнуть грати о 23:30 за київським часом. В Україні такі події традиційно транслює в прямому ефірі канал Maincast.

Які ще команди виступлять у перший день?

Окрім цієї зустрічі, перший день IEM Atlanta обіцяє бути насиченим й іншими матчами, пише Dust2. Господарі турніру, команди з Північної Америки, намагатимуться використати підтримку рідних трибун, що аналітики називають "баффом домашньої публіки".

NRG, які наразі є третьою за рейтингом командою свого регіону, зустрінуться з чемпіонами PGL Bucharest – командою FUT. Останні, ймовірно, виступатимуть у повному складі з Лауренціу "lauNX" Цирлею. Попри те, що FUT нещодавно змогли відібрати мапу у лідерів рейтингу Vitality навіть із тренером у ролі заміни, їхня попередня зустріч із NRG у Бухаресті завершилася розгромною перемогою американців, які віддали супернику лише п'ять раундів за дві мапи.

Також уболівальники спостерігатимуть за протистоянням Liquid та Astralis. Для Liquid це буде перший офіційний матч з середини квітня, коли вони поступилися 3DMAX на IEM Rio. Від моменту приєднання Маріо "malbsMd" Самайоа у березні команда демонструє нестабільні результати з негативною статистикою виграних мап (6 – 14). Їхнім суперникам, Astralis, теж бракує стабільності, проте індивідуальна форма Віктора "Staehr" Штера, який має рейтинг 1.15 за останні 74 мапи, може стати вирішальним фактором.

Нарешті, третя пара – це Legacy та M80.

Турнір IEM Atlanta 2026 є одним із ключових травневих чемпіонатів у дисципліні Counter-Strike 2. Змагання проходять у США, в Атланті, з 11 по 17 травня 2026 року. Організатором виступає ESL, а сам турнір входить до серії Intel Extreme Masters. За даними турнірних платформ та HLTV, у чемпіонаті беруть участь 16 команд, а загальний призовий фонд складає 1 мільйон доларів, з яких 300 000 доларів роздадуть самим гравцям, пише GAMES.GG.

Матчі проходять у LAN-форматі, тобто всі учасники грають безпосередньо на арені, а не онлайн. Основною локацією став Georgia World Congress Center в Атланті. Турнір використовує класичний формат ESL із двома групами GSL, де команди грають серії best of 3.

До плей-оф проходять по три найкращі колективи з кожної групи, а переможці груп одразу отримують місця у півфіналах. Сітка плей-оф побудована за системою Single Elimination, а гранд-фінал проходитиме у форматі best of 5, зазначає NAVI.

Серед головних фаворитів турніру називають Natus Vincere, Vitality, FaZe Clan та Astralis. Окрему увагу фанатів привернула українська команда Passion UA, яка пробилася на турнір через американську кваліфікацію. У закритому відборі колектив переміг Wildcard із рахунком 2:0 та забезпечив собі місце на чемпіонаті.

NAVI проти Passion UA: історія зустрічей двох українських колективів

Якщо говорити про попередні офіційні зустрічі NAVI та Passion UA до IEM Atlanta 2026, то таких матчів було небагато, адже Passion UA лише останнім часом почали регулярно виходити на великі міжнародні турніри.

Одним із найбільш помітних матчів стала зустріч на StarLadder StarSeries Budapest 2025, де Passion UA несподівано перемогли NAVI із рахунком 2:0. Цей результат став серйозною сенсацією для сцени CS2, оскільки NAVI тоді входили до числа найсильніших команд світу.

Ще одна важлива зустріч між організаціями відбувалася у рамках українських та європейських кваліфікаційних турнірів у 2025 році, коли NAVI тестували оновлений склад після змін у ростері, а Passion UA поступово набирали форму навколо гравців sdy та Kvem. Частина цих матчів проходила онлайн і не мала статусу великих LAN-турнірів, однак саме вони заклали основу для майбутнього принципового протистояння.

Протягом останніх місяців Passion UA значно покращили результати. Команда регулярно проходила у закриті кваліфікації великих чемпіонатів і навіть виступала на IEM Rio 2026, де зіграла проти FURIA та B8. Хоча український колектив тоді поступився, експерти відзначили агресивний стиль гри та сильну індивідуальну форму окремих гравців.

NAVI, своєю чергою, залишаються однією з найстабільніших команд світу і вже деякий час перебувають на другому місці світового рейтингу.

Аналітики зазначають, що матчі між NAVI та Passion UA мають окремий символізм для української сцени Counter-Strike. З одного боку – міжнародний бренд із титулами Major і багаторічною історією. З іншого – молода організація, яка швидко набирає популярність та будує репутацію через агресивний стиль і несподівані результати. Саме тому навіть поодинокі зустрічі між цими командами привертають значну увагу спільноти CS2.