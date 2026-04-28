Хто став новим гравцем Passion UA?

Віктор Оруджев, більш відомий у кіберспортивному середовищі під нікнеймом sdy, офіційно став частиною Passion UA. Його перехід відбувся на правах оренди з фінської організації ENCE, пише HLTV.

Це рішення стало відповіддю на гостру потребу команди в досвідченому лідері після того, як колектив залишив Азбаяр Мунхболд, відомий як Senzu. Термін оренди монгольського легіонера підійшов до кінця, і він вирішив продовжити свій професійний шлях в іншій команді.

Для 29-річного Віктора Оруджева цей перехід є логічним продовженням кар'єри після перебування в запасі фінського клубу. Він приєднався до ENCE у травні 2024 року та захищав кольори організації майже два роки.

Протягом цього часу український рифлер демонстрував стабільну індивідуальну гру з середнім рейтингом 1.08 та допоміг своїм партнерам здобути перемогу на престижному турнірі Elisa Masters Espoo 2024. За даними Liquipedia, команда тоді здобула 100 000 доларів.

Проте зміна стратегічного курсу ENCE, яка вирішила зосередитися на розвитку суто внутрішньої фінської сцени, призвела до того, що весь попередній склад опинився на лаві запасних.

Досвід Віктора Оруджева у професійному кіберспорті важко переоцінити. У його послужному списку значаться виступи за такі відомі організації, як Natus Vincere, Monte і MAD Lions. Після відходу з основного складу ENCE він не припиняв активну ігрову практику, виступаючи як заміна за колективи Lazer Cats на DraculaN S6 та Prodigy під час Gamers Assembly Festival 2026.

Які завдання стоять перед новий гравцем?

Тепер Оруджев має підсилити Passion UA на надважливому відрізку поточного сезону. Колектив Олександра Зінченка нещодавно пережив болючу невдачу, не зумівши кваліфікуватися на червневий Intel Extreme Masters Cologne Major 2026. Саме тому поява sdy в основному складі має стати тим імпульсом, якого бракувало команді для виходу на вищий рівень.

Наступним серйозним випробуванням для оновленого ростеру стане закрита кваліфікація Stake Ranked Episode 2, яка стартує 29 травня. У цьому турнірі розігруватимуться два вакантних місця в основній частині змагань, що є пріоритетною ціллю для організації.

Як тепер виглядає склад Passion UA?

Оновлений склад Passion UA тепер виглядає як потужний міжнародний мікс, де українське ядро поєднується з талантами з різних куточків світу:

Разом з Віктором Оруджевим честь клубу захищатимуть Владислав "Kvem" Король, представник Південно-Африканської Республіки Джонні "JT" Теодосіу, американець Нік "nicx" Лі та аргентинський снайпер Сантіно "try" Рігал.

Керувати діями гравців на сервері продовжить досвідчений тренер із Південно-Африканської Республіки Тіаан "T.c" Корцен.

Представники Passion UA офіційно підкреслили в своїй заяві, що Віктор зіграє за команду в найближчих турнірах. Його присутність повинна суттєво додати впевненості діям колективу під час відповідальних матчів.

Кули пішов Senzu?

Додатково зазначимо, що Senzu перейшов до BC.Game, де тепер виступатиме пліч-о-пліч з українцем Олександром "s1mple" Костилєвим. Як пише HLTV, BC.Game нещодавно розлучилася з Крістофером "⁠MUTiRiS⁠" Фернандесом та Антоніо "⁠aragornN⁠" Барбосою після тривалого періоду невдалих результатів, останнім з яких були виліт на груповому етапі PGL Bucharest та втрата місця на Cologne Major.