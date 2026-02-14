Passion UA показують свою амбіційність останніми трансферами, адже колектив поповнили одразу два круті кіберспортсмени, інформує 24 Канал.

Цікаво DreamLeague Season 28: що відомо про турнір і яка українська команда на ньому зіграє

Хто приєднався до команди Passion UA з Counter-Strike 2?

Лише нещодавно з'явилися чутки про те, що Passion UA перебуває на фінальній стадії перемовин щодо трансферу Сантіно "try" Рігаля з Imperial.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Досить швидко виявилося, що це справді так. Вже 13 лютого стало відомо, що аргентинський гравець і справді приєднався до колективу.

Вочевидь, у основному складі він замінить норвезького снайпера Хокона "hallzerk" Ф'єрлі.

Одначе, це не єдина зміна у ростері Passion UA.

Вже за годину, команда ошелешила фанатів Counter-Strike 2 справжньою трансферною бомбою. Лави колективу поповнив один з кращих гравців планети, який посів 13 місце у топ 20 HLTV в 2025 році – Азбаяр "Senzu" Мунхболд.

Монголський кіберспортсмен приєднався до Passion UA на правах оренди, але наразі команда не повідомила кого саме він замінить, інформує HLTV.

Разом з The MongolZ, Senzu доходив до фіналу "Мейджора" та вигравав чимало турнірів, тож він стане чудовим доповненням та головною зіркою організації Олександра Зінченка, з огляду на велику армію персональних прихильників.

Хто такі Passion UA?