Що відомо про можливу заміну у складі?

За даними видання Dust2, організація Passion UA перебуває на фінальній стадії перемовин щодо трансферу Сантіно "try" Рігаля з Imperial. Ідеться про потенційну заміну норвезького снайпера Хокона "hallzerk" Ф'єрлі.

Якщо угоду буде укладено, hallzerk залишить ядро складу, яке сформувалося ще за часів виступів під брендом Complexity та зберігалося понад три роки.

try приєднався до Imperial у липні 2024 року та за півтора року встиг зіграти на трьох мейджорах із чотирьох можливих для бразильської організації.

hallzerk грав за Passion UA з серпня 2025 року, коли команда остаточно фіналізувала покупку нового складу.

Офіційних підтверджень або деталей щодо термінів трансферу наразі немає. Водночас джерела припускають, що зміни можуть відбутися ще до розподілу інвайтів на IEM Cologne 2026 Major, які очікуються на початку квітня, за даними Liquipedia. Це означає, що рішення мають ухвалити вже найближчим часом.

Passion UA на світовій арені

Нині Passion UA посідає 29 місце у світовому рейтингу Valve Regional Standings. Така позиція фактично гарантує команді участь у кельнському мейджорі, якщо не станеться різкого падіння результатів. Водночас останні виступи hallzerk на найвищому рівні були нестабільними, що могло підштовхнути менеджмент до пошуку альтернативи.

Для Passion UA це буде ставка на молодого й перспективного гравця. Try вважається одним із найяскравіших аргентинських талантів останніх років. Його перехід може означати появу ще одного представника Аргентини на сцені ESL Pro League, що підкреслює зростання ролі південноамериканських гравців у міжнародному Counter-Strike.

Команда має щільний графік: уже наступного тижня Passion UA вирушає до Португалії на Roman Imperium Cup V, а після цього братиме участь в онлайн-частині ESL Pro League Season 23. Потенційна заміна снайпера перед таким відрізком сезону виглядає ризикованою, але може дати стратегічний ефект у довшій перспективі – особливо з огляду на майбутній мейджор у Кельні.

Поки що трансфер перебуває на рівні перемовин, однак інсайдерські повідомлення, зокрема допис аргентинської журналістки Альфонсіни Авелланеди, свідчать, що сторони близькі до домовленості. Якщо угоду буде завершено, Passion UA отримає оновлений склад саме перед ключовими турнірами весняної частини сезону.