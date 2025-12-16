Протягом усього року французи демонстрували неймовірне домінування. Хоча в другій половині сезону їхня форма дещо погіршилась, остання гучна перемога повернула все на свої місця, пише 24 Канал.

Дивіться також StarLadder Budapest Major 2025 оголосив переможця турніру: головні підсумки

Як сьогодні виглядає світовий рейтинг HLTV?

Шлях Vitality до повернення на перше місце виявився непростим. Напередодні StarLadder Budapest Major 2025 колектив утратив лідерство на користь бразильської команди FURIA, котра здобула дві поспіль перемоги на IEM Chengdu та BLAST Rivals Season 2. Цей період став частиною лише тринадцятитижневого проміжку протягом усього 2025 року, коли Vitality не очолювали рейтинг після приходу Робіна "ropz" Коола наприкінці січня.

Тримати руку на пульсі кіберспортивних новин дуже легко. Для цього варто зберегти у закладки betking. Тут можна не лише знайти інформацію про улюблені команди та важливі турніри, а й перевірити власну інтуїцію та оцінити шанси колективів на перемогу.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Найбільш вражаючий відрізок для французької команди тривав з 31 березня до 29 вересня – 26 тижнів поспіль на вершині рейтингу. За цей час колектив продемонстрував найдомінантніший сезон в історії Counter-Strike, здобувши сім титулів, 30 матчів та 37 серій підряд без жодної поразки.

Коли все пішло на спад?

Перші проблеми виникли восени, коли The MongolZ відібрали у Vitality перше місце завдяки перемозі на Esports World Cup та двом другим місцям на BLAST Bounty Season 2 Finals і FISSURE Playground 2.

У другій половині року французи здобули лише один трофей на ESL Pro League Season 22, хоча жодного разу не опускалися нижче четвертого місця на турнірах.

Знову вверх

Повернення до найкращої форми відбулося саме на мажорі в Будапешті. У плей-офф Vitality послідовно перемогли The MongolZ, Spirit та FaZe, здобувши головний трофей року.

Водночас FURIA, які вважалися фаворитами турніру, розчарували своїх уболівальників, програвши Natus Vincere у чвертьфіналі та опустившись на друге місце рейтингу.

У результаті перше місце рейтингу HLTV зараз займає Vitality, на другому FURIA, а трійку замикає Falcons. MOUZ узяла четверту сходинку, а FaZe – шосту.

Що з іншими командами?