Яким був шлях NAVI до кваліфікації та що чекає на команду в основній стадії турніру?

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere успішно подолала етап закритих кваліфікацій для Західної Європи, забезпечивши собі участь у DreamLeague Season 29. Протягом відбіркового циклу, який проходив у режимі онлайн з 12 по 14 квітня, колектив провів два надзвичайно важливих поєдинки, пише Bo3.

Спочатку "Народжені перемагати" впевнено переграли команду Nigma Galaxy з чистим рахунком 2:0, а у вирішальному матчі верхньої сітки плей-оф здолали Team Liquid з результатом 2:1 за картами, нагадує офіційне оголошення NAVI.

Головним героєм протистояння з Team Liquid став керрі NAVI, Тарас "gotthejuice" Лінніков. Гравець продемонстрував феноменальний рівень індивідуальної підготовки: його середній показник KDA (вбивства, смерті та допомога) протягом серії склав 10.9/2.4/6.1. Окрім того, Лінніков наносив у середньому 33 600 одиниць шкоди за гру та завершив виступи з найвищим середнім показником чистої вартості активів у розмірі 30 300 одиниць золота. Така стабільність та агресивний стиль гри стали ключовим фактором успіху команди на шляху до основної стадії.

Що буде далі?

Основна частина DreamLeague Season 29 запланована на період з 13 по 24 травня 2026 року. Турнір пройде в онлайн-форматі під егідою організатора ESL Gaming. Загалом у змаганнях візьмуть участь 16 команд, які представлятимуть 6 різних регіонів світу.

На кону стоїть не лише престижний титул, а й значний призовий фонд у розмірі 1 000 000 доларів, повідомляє Liquipedia. Важливо зауважити, що 750 000 доларів з цієї суми розподілять як призові для гравців, тоді як 250 000 доларів стануть винагородою для клубів. Окрім грошових призів, учасники розіграють 28 300 рейтингових очок серії EPT (ESL Pro Tour).

Система розподілу нагород передбачає, що переможець турніру отримає 250 000 доларів призових та 40 000 доларів як клубний бонус.

За друге місце передбачено 100 000 доларів гравцям та 30 000 доларів організації.

За третє — 80 000 та 25 000 доларів відповідно.

Четверта позиція принесе колективу 60 000 доларів і 20 000 доларів клубу.

Регламент основної стадії передбачає груповий етап, де 16 команд будуть розділені на дві групи по вісім учасників у кожній. Матчі проходитимуть за системою "одне коло" у форматі до двох перемог (Bo3). Чотири найкращі колективи з кожної групи пройдуть до верхньої сітки плей-оф, а команди, що посядуть п'яте та шосте місця, продовжать боротьбу у нижній сітці. Всі інші учасники залишать змагання.

Плей-оф пройде за системою подвійного вибування, де всі ігри також триватимуть до двох перемог, за винятком гранд-фіналу, який відбудеться у форматі до трьох перемог (Bo5) однієї з команд.