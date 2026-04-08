Natus Vincere повертаються?

Після виходу з Perfect World Shanghai Major 2024 команда вперше втратила перше місце, і вершину рейтингу зайняла G2 Esports. Пізніше NAVI впали ще більше, пропустивши вперед такі команди як The MongolZ, MOUZ, FURIA, Spirit та інші. Врешті всіх їх залишила позаду Team Vitality, яка вже дуже довгий час очолює рейтинг, виграючи турнір за турніром, пише 24 Канал.

Не так давно українська команда взяла участь у турнірі BLAST Open Rotterdam, де змогла дійти до фіналу. Там вона зустрілася з Vitality й, на жаль, програла. Але це дозволило їй різко піднятися в рейтингу HLTV на третє місце, якого вона не бачила вже дуже давно.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що таке рейтинг HLTV?

Рейтинг команд HLTV – це класифікація найсильніших команд з CS2, яку рахує і публікує сайт HLTV.org. Він показує, хто зараз вважається топ‑командою світу, а хто нижче в ієрархії про‑сцени.

Рейтинг спирається на реальні результати команд на турнірах – перемоги, поразки, кількість зіграних ігор і набраних балів, рівень опонентів, тривалість участі на турнірах тощо. Враховуються показники за останні приблизно 10 LAN‑турнірів, а також форма за останні два місяці й кількість виграшів за рік, щоб відкинути випадкові успіхи.

Рейтинг HLTV оновлюється щотижня. Команда може підніматися або падати залежно від того, як вона виступає на останніх івентах. Система враховує не лише перемоги, а й силу опонентів, тому перемога над топовою командою дає значно більше очок, ніж над аутсайдером.

Рейтинг стає орієнтиром для організаторів турнірів, які часто використовують його для посіву команд і автоматичних інвайтів. Для фанатів рейтинг служить показовим "індексом сили", який відображає, хто реально домінує на сцені зараз, а не тільки кому подобається за емоціями.

Natus Vincere повертаються в топ

Згідно з останнім оновленням рейтингу, Natus Vincere тепер займає друге місце, поступаючись лише непереможній Team Vitality. Третє місце займає FURIA, за нею йде Falcons. Замикає п'ятірку лідерів Paravision.

Найбільший внесок у поточний стан справ вніс саме турнір BLAST Open Rotterdam 2026, як показують деталі рейтингу, а також ESL Pro League Season 23, де NAVI забрали перше місце. Важливим також був і PGL Cluj-Napoca 2026, де команда стала сьомою.

На шляху до своїх перемог Natus Vincere здолали таких суперників, як Aurora, Falcons, B8, 3DMAX, FUT, Legacy та інші, хто програвав українській команді на різних турнірах.

Попереду на них чекає IEM Ріо 2026, де 13 квітня команда зіграє проти української B8.