Чому успішна команда опинилася за бортом?

Відома кіберспортивна організація HEROIC офіційно оголосила про свій вихід з професійної сцени Dota 2 після понад двох років активної конкуренції. Це рішення стало справжнім шоком для спільноти, адже підрозділ демонстрував стабільно високі результати та мав значну підтримку вболівальників, особливо в Південній Америці, пише GosuGamers.

Головною причиною такого радикального кроку стали фінансові труднощі та неможливість забезпечити сталий розвиток проєкту в довгостроковій перспективі. У своїй офіційній заяві представники клубу HEROIC в соцмережі X зазначили: "Попри конкурентний успіх, зростаючу базу фанатів і значні комерційні зусилля, фінансові результати в кінцевому підсумку виявилися недостатніми, що зробило проєкт нежиттєздатним для нас у довгостроковій перспективі".

Більш детально ситуацію пояснив Робін Нюманн, головний ігровий директор HEROIC. За його словами, проблема полягає в самій структурі екосистеми гри.

Прикра реальність полягає в тому, що Dota – це важка гра для комерціалізації, і в HEROIC ми не могли змусити її приносити плоди протягом тривалого часу. У мене немає нічого, крім віри в цю групу людей, і єдина причина, чому ми прийняли це рішення, – фінансова. Хоча вони більше не будуть під нашим стягом, я продовжуватиму працювати з ними поза межами моїх обов'язків у HEROIC,

– прокоментував Нюманн.

Яким був шлях HEROIC у Dota 2?

Як повідомляє CyberScore, історія HEROIC у Dota 2 розпочалася у 2024 році, коли організація представила свій перший склад. За час свого існування команда встигла вписати себе в історію, ставши першим південноамериканським колективом, який здобув перемогу в турнірі рівня тир-1.

Серед найвищих досягнень ростера варто відзначити тріумф на PGL Wallachia Season 2 та FISSURE Universe: Episode 7. Крім того, колектив посів 3 – 4 місця на BLAST Slam IV, а також увійшов до топ-6 на The International 2025, PGL Wallachia Season 7 та BLAST Slam VI.

Останнім турніром під прапорами клубу став PGL Wallachia Season 8, де команда посіла 7 – 8 місце. Протягом 2026 року гравці також демонстрували стабільність, виборовши 5 – 6 місця на BLAST Slam VI та вигравши закриту кваліфікацію Південної Америки на DreamLeague Season 29.

На момент розпуску до складу HEROIC входили такі гравці:

Юма "Yuma" Ланглет;

Сантьяго "Tailung" Олівос Агуеро Густаво;

Адріан "Wisper" Сеспедес Доблес;

Тіаго "Thiolicor" Кордейро;

Матеус "KJ" Сантос Юнглес Дініс.

Тренерський штаб представляли Ігор "Kaffs" Фуртадо та Густаво "Fcr" Батіста Тейшейра Рібейро.

Попри розірвання контрактів з організацією, гравці та персонал не планують припиняти спільні виступи. Склад залишається незмінним і наразі веде активний пошук нової організації або спонсора, які зможуть підтримати їхні амбіції.

Важливо, що команда вже забезпечила собі слоти на такі престижні турніри, як DreamLeague Season 29 та BLAST SLAM VII, які мають відбутися найближчим часом. Таким чином, уболівальники зможуть побачити своїх кумирів на сервері вже скоро, хоча й під іншою назвою або тимчасовим тегом.

Як повідомляє видання bo3.gg, цей вихід став значним ударом для всього регіону, де HEROIC тривалий час вважалися беззаперечними лідерами.

Скільки грошей може приносити Dota 2?

Кіберспортивна організація в Dota 2 заробляє не так багато, як це здається з боку, попри гучні призові фонди. У реальності навіть сильна команда, яка стабільно доходить до пізніх стадій турнірів, зазвичай працює в діапазоні кількох мільйонів доларів на рік – і це оборот, а не чистий прибуток.

Основна ілюзія виникає через призові. Dota 2 історично має найбільші призові у кіберспорті – сумарно понад 360 мільйонів доларів за весь час, а окремі турніри на кшталт The International доходили до 40 мільйонів (хоча останніми роками цифри значно зменшилися).

Але ці гроші не йдуть організації напряму. Переважна частина виграшу розподіляється між гравцями, а клуб отримує лише частку. Тобто навіть виграш великого турніру може принести організації умовно сотні тисяч доларів, а не мільйони

Якщо дивитися на практику останніх років, навіть великі турніри вже не мають колишніх пікових сум. Наприклад, у 2025 році The International мав приблизно 2,9 мільйона доларів призового фонду, а переможець отримав трохи більше 1,1 мільйона доларів, повідомляє Free Gaming Lounge. Для організації це означає лише частину цієї суми після розподілу. Тому турніри – це радше інструмент для підвищення вартості бренду, ніж стабільне джерело прибутку.

Справжні гроші для організацій приходять з інших джерел. Найбільше значення мають спонсори, які через команду рекламують свої товари, та медійна присутність, яка монетизується за рахунок переглядів трансляцій. Саме вони формують основну частину доходу, тоді як призові – це нестабільний бонус. Успішна команда з хорошими результатами та аудиторією може отримувати мільйони доларів на рік саме завдяки партнерствам, а не турнірам.

При цьому витрати з’їдають значну частину доходу. Зарплати гравців у топових командах можуть сягати 20 – 30 тисяч на місяць на людину, пише EsportReviews, плюс тренери, аналітики, буткемпи, логістика, менеджмент і медіакоманда. У результаті річний бюджет легко доходить до кількох мільйонів доларів, і навіть сильні організації часто працюють з невеликою маржею або взагалі в нуль.

Які ще організації покинули сцену Dota 2 останнім часом?

Останні роки для Dota 2 – це період поступового занепаду сцени: організації не масово зникають, але регулярно ставлять склади на паузу, розпускають ростери або взагалі виходять із дисципліни. Ось найбільш показові кейси.

Найгучніший і найсвіжіший приклад – Team Secret. У лютому 2026 року ця культова організація фактично пішла зі сцени Dota 2, перевівши свій склад у неактивний статус і заявивши, що не планує активно повертатися найближчим часом, писало видання CyberScore. Це важливий сигнал, бо Team Secret історично була однією з центральних команд дисципліни.

Ще один показовий кейс – Invictus Gaming. Наприкінці 2025 року організація офіційно закрила свій Dota 2-підрозділ після понад 10 років участі на сцені, писало видання Hawk Live. Для китайського регіону це особливо болісно, бо саме такі клуби формували його історичну силу.

Менш відомі, але характерні історії – це організації на кшталт AVULUS, яка у 2026 році прямо заявила про припинення діяльності в Dota 2 і розпустила склад. Це вже не тимчасова пауза, а фактичний вихід із дисципліни.

Є також випадки, де організації формально залишаються, але фактично згортають присутність. Наприклад, Wildcard Gaming розпустила свій склад після сезону 2025 без чітких планів повернення, як повідомляло GosuGamers. У Північній Америці це частина ширшої тенденції – регіон системно втрачає команди.

Навіть топові бренди не застраховані від скорочень. OG у 2025 році розпустила один зі своїх ключових ростерів після провалу кваліфікацій на головні турніри. Формально це не вихід зі сцени, але показує, що навіть легендарні клуби змушені різко оптимізувати витрати.

Окремий симптом кризи – розпад сильних складів. Наприклад, ростер Gaimin Gladiators, який був одним із найсильніших у 2023 році, розпався через внутрішні та юридичні проблеми, за даними Esports Insider. Це не завжди означає вихід організації з гри, але руйнує стабільність сцени.

Загальна картина виглядає не дуже добре: попри те, що Dota 2 все ще жива і проводить великі турніри, економічна модель стала менш привабливою для організацій. Менше гарантованих доходів, нестабільні призові та залежність від спонсорів призводять до того, що клуби або виходять із дисципліни, або переводять її у режим очікування.

Які південноамериканські команди з Dota 2 залишаються представляти регіон?

Станом на 2026 рік, південноамериканський регіон у Dota 2 представлений кількома командами, найпомітнішими з яких є Heroic та South America Rejects. У кваліфікації DreamLeague Season 29 саме ці дві команди посіли перші два місця: Heroic вийшла на головний турнір, а South America Rejects залишилася другою, показують дані Liquipedia.

South America Rejects – це фактично колишній склад paiN Gaming із такими гравцями, як Scofield, DarkMago та Wits. Heroic своєю чергою виступає з гравцями KJ, Wisper і Thiolicor. Обидві команди також взяли участь у PGL Wallachia Season 8, де зустрілись у нижній сітці плей-офф.

Окрім двох лідерів, активно змагаються й інші колективи. Серед них BTC Gaming, Hokori, Estar Backs, Clown Crew, а також менш відомі Chandogs та Gior Dota Team – усі вони брали участь у регіональних кваліфікаціях. BTC Gaming та Hokori – обидві перуанські команди, що свідчить про значну концентрацію конкурентного Dota 2 саме в Перу.

За прогнозами аналітиків Hotspawn, Південна Америка, найімовірніше, отримає лише одне місце на The International 2026 через кваліфікатор, і саме Heroic та South America Rejects є головними претендентами на нього. При цьому Heroic вже встигла виграти FISSURE Universe: Episode 7, регулярно доходить до плей-офф на Tier 1 турнірах і розглядається як потенційна команда, що може отримати пряме запрошення на TI від Valve як представник Америки.