Хто здобув головний трофей?

Чотирнадцятий The International завершився 14 вересня в Гамбурзі перемогою команди Team Falcons. У драматичному гранд-фіналі вони здолали китайський колектив Xtreme Gaming з рахунком 3:2, здобувши головний трофей – Aegis of Champions, та найбільшу частку призового фонду. За перемогу Team Falcons отримали понад 1,1 мільйона доларів із загального призового фонду, що перевищив 2,6 мільйона, пише 24 Канал.

Для деяких гравців Team Falcons ця перемога стала особливою.

Олівер "skiter" Лепко та Цзінцзюнь "Sneyking" Ву вдруге в кар'єрі стали чемпіонами The International – їхній перший тріумф відбувся у 2022 році у складі Tundra Esports.

Для інших членів команди – Станіслава "Malr1ne" Поторака, Аммара "ATF" Аль-Ассафа та ветерана сцени Андреаса "Cr1t-" Нільсена – це перша перемога на турнірі такого рівня.

До чемпіонства команду привів тренер Кертіс "Aui_2000" Лінг, для якого цей Aegis став уже третім у кар'єрі.

Остання гра була серією до п'яти перемог, де вболівальники мали змогу побачити всі п'ять карт. Перша гра виявилася однією з найдовших, тривала 52 хвилини.

Момент перемоги Team Falcons на The International 2025: відео

Як розподілилися інші місця?

Срібним призером стала Xtreme Gaming, якій дісталося 350 тисяч доларів.

Третє місце здобула команда PARIVISION, а четверте – BB Team.

HEROIC стали п'ятими, за ними йдуть Nigma Galaxy, Tundra Esports, Team Tidebound. Місця з 9 по 13 розподілилися між Yakutou Brothers, Aurora Gaming, Wildcard, Team Liquid і Team Spirit.

Українська Natus Vincere фінішувала на 14 місці, заробивши 27 тисяч доларів.

За нею – BOOM Esports і Team Nemesis.

Рекорди популярності

The International 2025, що проходив з 4 по 14 вересня за участю 16 команд, також відзначився високою глядацькою зацікавленістю. За даними аналітичних сервісів, турнір став третім за популярністю в історії серії, поступившись лише TI9 та TI10. Пікова кількість глядачів на трансляції сягнула 1,77 мільйона осіб саме під час гранд-фіналу між Team Falcons та Xtreme Gaming. Матчі за участю цих двох команд, а також колективу PARIVISION, який посів третє місце, увійшли до п'ятірки найпопулярніших на турнірі.

Конкурс косплею

Нагадаємо, Valve також проводила традиційний конкурс короткометражок і конкурс косплею. Ось як розподілилися місця:

У номінації "Найкраще в шоу" переміг косплей на Beastmaster від Rehabgnaked:



Косплей на Beastmaster від Rehabgnaked / Фото Valve

У номінації "Найкраща техніка" переміг косплей на Lina від Twisted Grace:



Косплей на Lina від Twisted Grace / Фото Valve

У номінації "Найкраща трансформація" переміг косплей на Clockwerk від Chinbalus:



Косплей на Clockwerk від Chinbalus / Фото Valve

Нарешті, в номінації "Вибір суддів" переміг косплей на Axe від Tanakht:



Косплей на Axe від Tanakht / Фото Valve

