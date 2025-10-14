Хто повертається в крісло гравця?

Дворазовий чемпіон The International та один із найвідоміших гравців в історії Dota 2, Йохан "N0tail" Сундштейн, офіційно повертається на професійну сцену. Він увійде до активного складу команди OG, замінивши Родріго "Lelis" Сантоса, який покинув колектив менш ніж через місяць після приєднання, пише 24 Канал з посиланням на GosuGamers.

Дивіться також Team Liquid знайшла нових гравців лише через день після звільнення капітана

Протягом останніх трьох років N0tail залишався за лаштунками, керуючи своєю організацією OG. Однак на тлі погіршення результатів команди він почав поступово повертатися до активної участі. У травні 2025 року Сундштейн взяв на себе роль тренера, щоб спробувати виправити ситуацію та вивести команду з кризи.

На жаль, новий сезон Dota 2 розпочався для OG з невтішних результатів та чергової зміни у складі. Наприклад, на турнірі DreamLeague Division 2 Season 1, який є підготовкою до DreamLeague Season 27, команда програла українській Passion UA і зараз займає лише 5 місце у твоїй групі з восьми, згідно з даними Liquipedia.

Команда розійшлася з гравцем п’ятої позиції Lelis лише через кілька тижнів після його прибуття. У відповідь на це N0tail вирішив сам зайняти звичну для себе роль сапорта.

Це повернення знаменує його першу офіційну участь у змаганнях з 2023 року. N0tail є одним з найбільш титулованих гравців у Dota 2, маючи на своєму рахунку дві послідовні перемоги на The International та чотири чемпіонства на мейджорах – усі здобуті під прапором OG. Із загальним заробітком понад 7,1 мільйона доларів він лишається найбагатшим кіберспортсменом усіх часів, навіть після кількох років неактивності.

Після формального завершення кар'єри гравця в листопаді 2021 року, N0tail допомагав створювати новий склад OG з молодих талантів, який несподівано швидко досяг успіху, вигравши ESL One Malaysia 2022. У грудні 2022 року N0tail ненадовго возз'єднався з колишніми товаришами по команді Себастьяном "Ceb" Дебсом і Топіасом "Topson" Таавітсайненом у проєкті Old G, але після невдачі у квітні 2023 року знову відійшов від змагань.

Протягом останніх двох років OG переживала значні труднощі, так і не зумівши сформувати стабільний склад і досягти вагомих результатів. Навіть прихід N0tail на посаду тренера не приніс миттєвого покращення. Нещодавній відхід Lelis лише додає нестабільності.

Поки що невідомо, чи є це повернення тимчасовим, лише на час турніру, чи N0tail залишиться постійним гравцем.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!