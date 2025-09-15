Кто завоевал главный трофей?

Четырнадцатый The International завершился 14 сентября в Гамбурге победой команды Team Falcons. В драматическом гранд-финале они одолели китайский коллектив Xtreme Gaming со счетом 3:2, получив главный трофей – Aegis of Champions, и наибольшую долю призового фонда. За победу Team Falcons получили более 1,1 миллиона долларов из общего призового фонда, превысившего 2,6 миллиона, пишет 24 Канал.

Для некоторых игроков Team Falcons эта победа стала особенной.

Оливер "skiter" Лепко и Цзинцзюнь "Sneyking" Ву второй раз в карьере стали чемпионами The International – их первый триумф состоялся в 2022 году в составе Tundra Esports.

Для других членов команды – Станислава "Malr1ne" Поторака, Аммара "ATF" Аль-Ассафа и ветерана сцены Андреаса "Cr1t-" Нильсена – это первая победа на турнире такого уровня.

К чемпионству команду привел тренер Кертис "Aui_2000" Линг, для которого этот Aegis стал уже третьим в карьере.

Последняя игра была серией до пяти побед, где болельщики имели возможность увидеть все пять карт. Первая игра оказалась одной из самых длинных, длилась 52 минуты.

Момент победы Team Falcons на The International 2025: видео

Как распределились остальные места?

Серебряным призером стала Xtreme Gaming, которой досталось 350 тысяч долларов.

Третье место получила команда PARIVISION, а четвертое – BB Team.

HEROIC стали пятыми, за ними идут Nigma Galaxy, Tundra Esports, Team Tidebound. Места с 9 по 13 распределились между Yakutou Brothers, Aurora Gaming, Wildcard, Team Liquid и Team Spirit.

Украинская Natus Vincere финишировала на 14 месте, заработав 27 тысяч долларов.

За ней – BOOM Esports и Team Nemesis.

Рекорды популярности

The International 2025, проходивший с 4 по 14 сентября с участием 16 команд, также отметился высокой зрительской заинтересованностью. По данным аналитических сервисов, турнир стал третьим по популярности в истории серии, уступив лишь TI9 и TI10. Пиковое количество зрителей на трансляции достигло 1,77 миллиона человек именно во время гранд-финала между Team Falcons и Xtreme Gaming. Матчи с участием этих двух команд, а также коллектива PARIVISION, который занял третье место, вошли в пятерку самых популярных на турнире.

Конкурс косплея

Напомним, Valve также проводила традиционный конкурс короткометражек и конкурс косплея. Вот как распределились места:

В номинации "Лучшее в шоу" победил косплей на Beastmaster от Rehabgnaked:



Косплей на Beastmaster от Rehabgnaked / Фото Valve

В номинации "Лучшая техника" победил косплей на Lina от Twisted Grace:



Косплей на Lina от Twisted Grace / Фото Valve

В номинации "Лучшая трансформация" победил косплей на Clockwerk от Chinbalus:



Косплей на Clockwerk от Chinbalus / Фото Valve

Наконец, в номинации "Выбор судей" победил косплей на Axe от Tanakht:



Косплей на Axe от Tanakht / Фото Valve

