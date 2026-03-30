До цього команда Vitality вже святкувала перемоги на IEM Krakow та PGL Cluj-Napoca. Поточна її форма виглядає феноменальною: переможна серія налічує 16 виграних матчів та 22 карти поспіль, що практично знімає питання про найкращий колектив в історії дисципліни, пише HLTV.

Як пройшла зустріч NAVI та Vitality?

Попри підсумковий рахунок, гра не була односторонньою. На першій карті, Inferno, українська команда продемонструвала непоганий старт за сторону захисту, вигравши раунд зі слабким закупом. Проте Vitality швидко відповіли аналогічним успіхом, збивши темп NAVI. Перша половина завершилася з мінімальною перевагою фаворитів 7:5, але після переходу за іншу сторону Vitality повністю перехопили ініціативу, довівши карту до перемоги 13:7.

На Anubis ситуація була ще напруженішою. NAVI намагалися чинити опір завдяки індивідуальній майстерності Drin "makazze" Шакірі, який відзначився кількома важливими серіями вбивств, допомагаючи команді триматися в грі. Проте серія невдач у раундах проти форс-баїв суперника зруйнувала економіку та плани українців. Зірки Vitality, зокрема ZywOo та flameZ, холоднокровно реалізовували свої моменти, що дозволило їм виграти карту з рахунком 13:10.

Вирішальною стала карта Dust2, де тон грі задав ropz, зробивши ефектні чотири вбивства з пістолета Glock у голову в першому ж раунді. NAVI знову мали шанси на камбек у другій половині після перемоги в пістолетному раунді, але чергова поразка проти форс-закупу суперника стала фатальною. Матч завершився з ідентичним рахунком 13:10 на користь Vitality.

Головні моменти матчу Natus Vincere проти Team Vitality: дивіться відео

NAVI коментує

Капітан Natus Vincere, Алексі"Aleksib" Віролайнен, після гри визнав, що суперник був об'єктивно сильнішим. За його словами, хоча команда відчуває прогрес і довіряє обраній системі, Vitality все ще перебувають на крок, а то й на два попереду.

У своєму інтерв'ю для HLTV він наголосив, що результат визначили мікродеталі: втрачені ситуації з перевагою в гравцях та невдалі дії після встановлення бомби, де суперник карав їх як за надмірну активність, так і за пасивність.

Водночас капітан виділив гру makazze як позитивний фактор, назвавши його дії тим самим X-фактором, який потрібен команді для майбутніх перемог.

Підсумки

За підсумками турніру Team Vitality отримали сумарно 250 000 доларів призових, враховуючи частку організації.

NAVI за друге місце заробили 160 000 доларів загальних призових, зокрема 60 тисяч забрали самі гравці, зазначає сайт Natus Vincere.

Тепер український колектив готується до поїздки в Бразилію на Intel Extreme Masters Rio 2026, який розпочнеться 13 квітня, за даними Liquipedia. Там 16 команд змагатимуться за призовий фонд у розмірі 1 000 000 доларів, з яких 300 000 поділять між гравцями. У цьому турнірі також візьмуть участь Passion UA і B8.

Слід зазначити, що після зайнятого другого місця NAVI піднялися в рейтингу команд HLTV. Тепер команда займає 5 місце, піднявшись на одну сходинку з моменту останнього оновлення 23 березня.