Яка ситуація зараз на BCG Masters Championship?

Завершення групового етапу BC.Game Masters Championship Season 1 принесло серйозне розчарування вболівальникам Passion UA. Український колектив посів останнє місце у своїй групі, що фактично поставило під загрозу їхні плани на участь у майбутньому Major. Поразки від команд BASEMENT BOYS та Tricked виявилися фатальними для амбіцій клубу в Бухаресті, пише HLTV.

Наразі ситуація для Passion UA виглядає критичною: щоб зберегти надії на потрапляння до престижного списку запрошених на Major, команді необхідно продемонструвати надзвичайно високий результат на турнірі DraculaN Season 6 та сподіватися, що конкуренти не зможуть набрати очки на FERJEE In House 2026.

Разом із Passion UA турнірну дистанцію завчасно покинули такі відомі теги, як fnatic та OG. Для обох колективів виліт із BCG Masters означає фактичне припинення боротьби за квоти на Cologne Major. Зокрема, доля OG була вирішена у матчі проти 9INE, а fnatic не змогли подолати опір MOUZ NXT та aimclub.

За кого вболівати на BCG Masters?

На противагу цим невдачам, інша організація з українським корінням – Monte – продовжує боротьбу за частину призового фонду, який складає 50 000 доларів. Попри те, що компанія була заснована в Україні, на цей час у складі дисципліни CS2 немає жодного українського гравця.

За даними Liquipedia, поточний ростер Monte є міжнародним: до нього входять британці Gizmy (Джек фон Спрекельсен) та AZUWU (Оскар Белл), француз afro (Орельєн Драп'є), литовець Bymas (Аурімас Піпірас) та болгарин Rainwaker (Алекс Петров). Тренувальним процесом керує австрійський фахівець kakafu (Александр Шиманчик).

У межах плей-оф, який розпочинається 25 березня 2026 року, Monte зустрінеться з командою 9INE.

Що відомо про BCG Masters Championship?

Турнір, організований компанією VANTA за підтримки BC.Game, проходить у форматі LAN на майданчику Nexus Gamers Pub у Бухаресті.

Загалом у змаганнях брали участь 24 команди, а сам івент отримав категорію B-Tier (або Tier 2 за класифікацією Valve).

Регламент групової стадії передбачав використання системи GSL з чотирма групами по чотири команди в кожній.

Початкові матчі та ігри переможців проводилися у форматі до однієї перемоги (Bo1), тоді як матчі на виліт та вирішальні поєдинки за вихід – до двох перемог (Bo3).

За підсумками групових баталій до плей-оф без жодної поразки пройшли такі колективи, як MOUZ NXT, BESTIA, Eternal Fire та Inner Circle. Через сітку вирішальних матчів до них приєдналися aimclub, Tricked, HYPERSPIRIT та 9INE.

Водночас вісім найбільш високорейтингових команд отримали прямі запрошення до стадії плей-оф. Однією з головних інтриг наступного етапу стане дебют ізраїльського гравця Гая "NertZ" Ілуза у складі G2, де його першим суперником стане команда aimclub.

Плей-оф турніру пройде за системою Single-Elimination, де кожен матч гратиметься до двох перемог.