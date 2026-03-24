Яким буде розклад матчів?

Турнір серії BLAST Premier, що офіційно стартував 18 березня 2026 року, виходить на свою фінішну пряму. Після напружених баталій у Копенгагені, де 16 команд змагалися у двох групах за форматом GSL, визначилися учасники стадії на вибування, пише HLTV.

Цей чемпіонат S-рівня зібрав найкращих представників світової сцени Counter-Strike 2, які виборюють частку загального призового фонду в розмірі 400 000 доларів. Наразі змагання готуються змінити локацію на роттердамську арену Ahoy, де з 27 по 29 березня 2026 року відбудуться матчі плей-оф.

Український клуб Natus Vincere продемонстрував упевнену гру на груповому етапі, що дозволило команді посісти перше місце у своїй групі. Завдяки такому результату колектив отримав стратегічну перевагу у вигляді прямої путівки до півфіналу, оминаючи стадію чвертьфіналів.

Аналогічного успіху досягли й гравці Vitality під керівництвом Дена "apEX" Мадесклера, які також очікуватимуть своїх суперників уже на передостанньому кроці до титулу.

Для NAVI шлях до фіналу розпочнеться 28 березня 2026 року. Їхнім суперником стане переможець пари чвертьфіналістів, у якій зійдуться PARIVISION та Falcons. Це протистояння обіцяє бути особливо принциповим, адже воно є повторенням чвертьфінальної битви з PGL Cluj-Napoca. Тоді команда Джамі "Jame" Алі здобула перемогу з рахунком 2 – 1, і тепер Falcons під керівництвом своїх лідерів прагнуть взяти реванш за ту поразку.

В іншій частині сітки чвертьфінальні матчі відкриватимуть гравці The MongolZ та Aurora. Монгольський колектив зумів завоювати останню путівку до плей-оф після вражаючого виступу Аюша "mzinho" Батболда, чия майстерна гра дозволила команді переграти Spirit у вирішальний момент. Саме переможець цієї пари стане суперником для Vitality у другому півфінальному поєдинку, що запланований на 28 березня 2026 року.

Хто вже покинув турнір?

Турнір уже приніс чимало розчарувань для фанатів багатьох відомих клубів:

Серед тих, хто достроково припинив боротьбу, опинилася й українська команда B8, яка завершила виступи на 14 місці, як показує Liquipedia.

Також до плей-оф не змогли пробитися такі колективи, як FaZe Clan, MOUZ, Team Spirit та Ninjas in Pyjamas.

Не пощастило й представникам інших регіонів: змагання залишили Team Liquid, FURIA, 9z Team, NRG та TYLOO.

Формат вирішальних стадій передбачає матчі до двох перемог (Bo3) у чвертьфіналах та півфіналах. Однак головна подія турніру – гранд-фінал, що відбудеться 29 березня 2026 року, – пройде у форматі до трьох перемог (Bo5), що вимагатиме від фіналістів максимальної витривалості та широкого набору підготовлених карт. Усі матчі плей-оф проходитимуть за системою з прямим вибуванням, де у команд більше не буде права на помилку.