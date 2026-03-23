Для Aurora поразка не означає негайний виліт. Натомість це необхідність починати плей-оф з більш раннього етапу, пише HLTV.

Яким був шлях NAVI на турнірі?

Першою картою протистояння стала Anubis, де NAVI з самого початку захопили ініціативу, граючи за сторону атаки. Їхня стратегія була зосереджена на контролі центральної частини мапи, що приносило свої плоди. Проте турецький колектив не збирався здаватися без бою: завдяки зусиллям Ісмаїлкана "XANTARES" Дорткардеша та Алі "Wicadia" Хайдара Ялчина Aurora змогла стабілізувати ситуацію та повернути контроль над грою до перерви.

Після зміни сторін ситуація знову змінилася на користь української організації. Перемога у пістолетному раунді дала NAVI необхідний імпульс, і хоча суперники намагалися нав'язати боротьбу, їхня економіка була підірвана. У підсумку перша карта завершилася з рахунком 13 – 8 на користь фаворитів.

На карті Nuke боротьба була ще запеклішою. Озгюр "woxic" Екер та Джанер "soulfly" Кесічі допомогли своїй команді оговтатися після невдалого старту та вивели Aurora вперед із рахунком 7 – 5 до кінця першої половини гри. Турецькі гравці навіть зуміли довести свою перевагу до 10 раундів, але на цьому їхні успіхи закінчилися.

Щойно NAVI отримали повноцінне озброєння, вони взяли гру під свій повний контроль. Вигравши сім раундів поспіль, український колектив поставив переможну крапку на цій мапі з рахунком 13 – 10 та закрив усю серію.

Капітан команди прокоментував перемогу

Алексі "Aleksib" Віролайнен після матчу зазначив у інтерв'ю HLTV, що колектив продемонстрував хороший рівень підготовки. Він визнав, що на Anubis суперники адаптувалися швидше, змушуючи його гравців почуватися некомфортно, проте перехід за сторону захисту все розставив на свої місця.

За словами лідера NAVI, команда була на рівень попереду, краще читаючи ігрові ситуації та демонструючи впевненість у критичних моментах. На Nuke гравці розуміли, що їхня сторона захисту буде сильною, і навіть програш пістолетного раунду не похитнув їхньої впевненості у власному плані на гру.

Окрему увагу капітан приділив Ігорю "w0nderful" Жданову. Хоча на цьому турнірі показники українського снайпера були не такими вражаючими, як під час фіналу ESL Pro League, де він отримав рейтинг 1,56, Алексі продовжує підтримувати свого тімейта. Віролайнен підкреслив, що Ігор дуже вимогливий до себе, тому йому потрібно постійно нагадувати про його світовий рівень. Капітан нагадав, що саме Жданов став справжнім рятівником у попередньому гранд-фіналі, граючи як справжня суперзірка. Коли снайпер відчуває підтримку команди та довіряє собі, він здатен демонструвати неймовірні результати у найвідповідальніші моменти.

Що чекає далі на команду NAVI?

Зараз NAVI мають серію з шести перемог поспіль та перебувають у піднесеному настрої після нещодавнього здобуття титулу. Попереду на них чекає тривала перерва до півфіналу, яку команда планує використати для аналізу та підготовки.

Головним викликом для колективу залишається можлива зустріч із Vitality – суперником, з яким вони не перетиналися з часів мейджору в Будапешті. Алексі Віролайнен вважає, що його команда має всі необхідні інструменти та впевненість, щоб кинути виклик лідерам світового рейтингу та знову поборотися за чемпіонство у гранд-фіналі.

