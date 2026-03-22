Нереальний момент кіберспортивної майстерності мали змогу спостерігати глядачі поєдинку FURIA – Aurora на BLAST Open, повідомляє 24 Канал.

Найкращий хайлайт CS 2 у 2026 році?

Доля звела два колективи у півфіналі верхньої сітки групи A, де Aurora тріумфувала з рахунком 2:0 за мапами.

Перша карта протистояння, якою була Dust 2, вийшла напрочуд напруженою та закінчилася лише у овертаймах, де бразильці поступилися 14:16.

Інша ситуація склалася на Inferno, де по FURIA неначе проїхалися катком. Одначе, попри поразку 6:13, один з кіберспортсменів організації видав хайлайт, який вже називають одним з кращих пістолетних раундів у історії Counter-Strike 2.

Мова про те як Кайке "kscerato" Серато ефектно зупинив атаку суперників на точці B, витративши всього 4 набої з пістолета USP.

Неймовірний момент: дивіться відео

Всього за добу цей момент з трансляції, який опублікували на офіційній сторінці BLAST Premier у X набрав майже 2 мільйони переглядів.

Водночас реакція глядачів, коментаторів та самих кіберспортсменів є красномовною – така майстерність показує чому FURIA продовжує боротися за вершину рейтингів HLTV, де наразі перебуває на 2 місці.

