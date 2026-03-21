У видовищному поєдинку проти Falcons, "народжені перемагати" гарантували собі місце у плей-оф ротрдамського турніру, інформує 24 Канал.
Цікаво Valve змінила ключову механіку Counter-Strike 2, збільшивши ризики й ставки
NAVI йдуть до перемоги на BLAST Open Rotterdam 2026?
Перша стадія турніру подарувала фанатам змагального CS 2 нереально напружений поєдинок між двома відомим організаціями.
Falcons та NAVI зійшлися у півфінальному матчі верхньої сітки групи A та видали справжнє видовище.
При цьому AleksiB та компанія програли першу мапу, якою став Mirage з близьким рахунком 9:13.
Далі "народженим перемагати" довелося наздоганяти суперників на Inferno, де вдалося зробити дзеркальний результат 13:9, зокрема завдяки сильній грі за сторону атаки.
Фінальною вишенькою на торті стала звитяга на Dust 2, яку NAVI забрали собі в актив з тим же рахунком – 13:9.
Один з вирішальних моментів протистояння: дивіться відео
Найкращим гравцем протистояння з рейтингом 1.32 знову став Дрін "makazze" Шакірі, який з новачка поступово перетворюється в лідера колективу.
Внаслідок солідної командної гри та успішного виконання команд тренера, NAVI здобули перемогу, незважаючи на те, що більшості їхніх гравців знадобилося чимало часу, аби ввійти в гру, повідомляє HLTV.
Що чекає на NAVI далі?
Здобувши перемогу, NAVI вийшли у фінал верхньої сітки групи A, де зіграють проти Aurora о 13:00 за київським часом 23 березня.
Хоча "народжені перемагати" гарантували собі місце у плей-оф, перемога в наступному матчі вплине на жеребкування опонента в наступному турі та те в яку стадію потрапить команда.
Старт плей-оф призначений на 27 березня 2026 року, інформує Liquipedia.