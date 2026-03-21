У видовищному поєдинку проти Falcons, "народжені перемагати" гарантували собі місце у плей-оф ротрдамського турніру, інформує 24 Канал.

NAVI йдуть до перемоги на BLAST Open Rotterdam 2026?

Перша стадія турніру подарувала фанатам змагального CS 2 нереально напружений поєдинок між двома відомим організаціями.

Falcons та NAVI зійшлися у півфінальному матчі верхньої сітки групи A та видали справжнє видовище.

При цьому AleksiB та компанія програли першу мапу, якою став Mirage з близьким рахунком 9:13.

Далі "народженим перемагати" довелося наздоганяти суперників на Inferno, де вдалося зробити дзеркальний результат 13:9, зокрема завдяки сильній грі за сторону атаки.

Фінальною вишенькою на торті стала звитяга на Dust 2, яку NAVI забрали собі в актив з тим же рахунком – 13:9.

Один з вирішальних моментів протистояння: дивіться відео

4K and a clutch for @b1tcs to keep things close on Dust2 #BLASTPremier pic.twitter.com/KpQRWd4HOD — BLAST Premier (@BLASTPremier) March 20, 2026

Найкращим гравцем протистояння з рейтингом 1.32 знову став Дрін "makazze" Шакірі, який з новачка поступово перетворюється в лідера колективу.

Внаслідок солідної командної гри та успішного виконання команд тренера, NAVI здобули перемогу, незважаючи на те, що більшості їхніх гравців знадобилося чимало часу, аби ввійти в гру, повідомляє HLTV.

Що чекає на NAVI далі?